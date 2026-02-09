Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Варшава змінила систему комплектування армії через нову резервну програму
фото з відкритих джерел

Новий формат має забезпечити до 500 тисяч військових у разі потреби

Міністерство оборони Польщі представило план формування військового резерву високої готовності, який складатиметься з підготовлених резервістів, здатних оперативно приєднатися до війська у разі потреби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника Onet.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив про зміни у системі формування резерву особового складу польської армії. Йдеться про створення резерву високої готовності, до якого входитимуть військовозобов’язані, що регулярно проходитимуть навчання.

За його словами, разом із професійною армією, силами територіальної оборони та іншими формами служби це дозволить Польщі мати до 500 тисяч військових, готових до швидкої мобілізації. Служба в такому резерві буде добровільною та передбачатиме пільги для учасників. Резервісти зможуть самостійно обирати терміни проходження навчань і підрозділи, у яких проходитимуть службу.

Косіняк-Камиш зазначив, що розширення резерву пов’язане, зокрема, з демографічними змінами, через які кількість потенційних новобранців щороку зменшується.

Нагадаємо, що у Польщі військова жандармерія розслідувала інцидент із падінням невідомого безпілотника на територію першого батальйону повітряної кавалерії в населеному пункті Лезьніца Вєлька Лодзького воєводства. Дрон не завдав жодних пошкоджень, однак польоти над військовими об’єктами заборонені законом і можуть каратися позбавленням волі на строк до п’яти років. Під час слідчих дій правоохоронці встановили особу оператора та затримали його – ним виявився 22-річний громадянин Польщі, якому пред’явили низку обвинувачень.

Читайте також:

Теги: війна армія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саме робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних і дронових атак ворога
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
26 сiчня, 13:50
Олена Бєлячкова розповіла про алгоритми порятунку для родин військовополонених і цивільних
300 вироків за «тероризм». Розмова про психологічне насилля, з яким стикаються родини полонених
10 сiчня, 10:45
Литва заявила, що вона проти комінукації ЄС із Путіним
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
13 сiчня, 13:46
Наслідки атаки уточнюються
РФ атакувала судно під прапором Мальти на Одещині: є постраждалий (фото)
15 сiчня, 16:18
Міністр внутрішніх справ України доповів президенту про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах
Зеленський повідомив, що Росія змінила тактику ракетних атак
20 сiчня, 11:53
За версією правоохоронців, «Фавбет» ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах
Мегаскандал на ринку онлайн-казино: найбільший оператор азартного ринку втратить ліцензію?
3 лютого, 12:12
Шмигаль зробив заяву про масовану атаку РФ
Удар по ТЕЦ і ТЕС, які обігрівали райони у трьох містах України: Шмигаль повідомив деталі
3 лютого, 09:28
Пошкоджено кілька будівель ангарного типу
Ракети «Фламінго» вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр»
5 лютого, 11:46
РФ з початку війни втратила 11 648 танків
Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
6 лютого, 07:00

Політика

Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди
Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua