Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації

Новий формат має забезпечити до 500 тисяч військових у разі потреби

Міністерство оборони Польщі представило план формування військового резерву високої готовності, який складатиметься з підготовлених резервістів, здатних оперативно приєднатися до війська у разі потреби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника Onet.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив про зміни у системі формування резерву особового складу польської армії. Йдеться про створення резерву високої готовності, до якого входитимуть військовозобов’язані, що регулярно проходитимуть навчання.

За його словами, разом із професійною армією, силами територіальної оборони та іншими формами служби це дозволить Польщі мати до 500 тисяч військових, готових до швидкої мобілізації. Служба в такому резерві буде добровільною та передбачатиме пільги для учасників. Резервісти зможуть самостійно обирати терміни проходження навчань і підрозділи, у яких проходитимуть службу.

Косіняк-Камиш зазначив, що розширення резерву пов’язане, зокрема, з демографічними змінами, через які кількість потенційних новобранців щороку зменшується.

Нагадаємо, що у Польщі військова жандармерія розслідувала інцидент із падінням невідомого безпілотника на територію першого батальйону повітряної кавалерії в населеному пункті Лезьніца Вєлька Лодзького воєводства. Дрон не завдав жодних пошкоджень, однак польоти над військовими об’єктами заборонені законом і можуть каратися позбавленням волі на строк до п’яти років. Під час слідчих дій правоохоронці встановили особу оператора та затримали його – ним виявився 22-річний громадянин Польщі, якому пред’явили низку обвинувачень.