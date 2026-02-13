Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна

Правоохоронці Сумщини встановили причетність російського офіцера до умисного вбивства українського бійця

Українське правосуддя наздогнало окупанта за розстріл військовополоненого. Поліція Сумщини довела вину росіянина, який розстріляв полоненого впритул. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації частини території Сумщини у 2022 році військовослужбовець РФ Арьом Скворцов, діючи спільно з іншими представниками російських збройних сил, вчинив умисне вбивство українського військовослужбовця Володимира Лисенка, який склав зброю та здався в полон.

Поліція Сумщини повідомила про підозру російському офіцеру у вбивстві військовополоненого фото: Нацполіція України

Цинізм злочину полягає у тому, що наш боєць здав зброю і здався у полон, але росіяни одразу ж розстріляли його трьома прицільними пострілами.

Дії військовослужбовця РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством військовополоненого.

