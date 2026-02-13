Головна Країна Кримінал
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Поліція кваліфікувала дії російського нелюда як порушення законів та звичаїв війни
фото: Нацполіція

Правоохоронці Сумщини встановили причетність російського офіцера до умисного вбивства українського бійця

Українське правосуддя наздогнало окупанта за розстріл військовополоненого. Поліція Сумщини довела вину росіянина, який розстріляв полоненого впритул. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації частини території Сумщини у 2022 році військовослужбовець РФ Арьом Скворцов, діючи спільно з іншими представниками російських збройних сил, вчинив умисне вбивство українського військовослужбовця Володимира Лисенка, який склав зброю та здався в полон. 

фото: Нацполіція України

Цинізм злочину полягає у тому, що наш боєць здав зброю і здався у полон, але росіяни одразу ж розстріляли його трьома прицільними пострілами.

Дії військовослужбовця РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством військовополоненого. 

Нагадаємо, Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим.

Міністерство оборони України офіційно спростувало чутки про можливу вимогу повернення грошової допомоги від родини Назара Далецького. Боєць 24-ї ОМБр, якого понад три роки вважали загиблим і навіть поховали через помилку ДНК-експертизи, 5 лютого 2026 року повернувся додому в межах обміну полоненими. У відомстві наголосили, що ситуація є винятковою, а правовий пріоритет залишається на боці підтримки сім’ї захисника.

