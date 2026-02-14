Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Після нічних вибухів у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Після нічних вибухів у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ
фото: Reuters/іллюстративне

Основний удар припав на територію Бєлгородської ТЕЦ

У ніч на 14 лютого 2026 року в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, внаслідок яких критичних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура міста. Російська влада та місцеві ЗМІ підтверджують ураження Бєлгородської ТЕЦ, що призвело до масштабного відключення електроенергії, теплопостачання та води у житлових кварталах. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на росЗМІ.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков традиційно звинуватив у атаці Збройні сили України.

За даними російських Telegram-каналів основний удар припав на територію Бєлгородської ТЕЦ – одного з ключових об'єктів життєзабезпечення регіону. Влада РФ заявила про ракетний удар. На об'єкті виникла пожежа, обладнання станції отримало серйозні пошкодження, що підтвердив і мер Бєлгорода Валентин Демидов.

Внаслідок виведення з ладу ТЕЦ значна частина Бєлгорода занурилася в темряву. Відсутня у центральних та спальних районах міста.

Внаслідок обстрілу 13 лютого на території одного з інфраструктурних об'єктів постраждали п'ятеро. Двох чоловіків із попереднім діагнозом «баротравма» доставили до лікарні. Загинули двоє цивільних. Мер Бєлгорода Валентин Демидов також уточнив, що енергетичній інфраструктурі міста завдано серйозної шкоди.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російські терористи вдарили по Одесі безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За інформацією Лисака, внаслідок удару БпЛА у одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

Читайте також:

Теги: росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
9 лютого, 11:57
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
7 лютого, 05:55
ISW підкреслює, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
4 лютого, 11:20
Зеленський нагадав, що ініціативи щодо припинення вогню звучали ще торік під час зустрічей у Саудівській Аравії
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
30 сiчня, 10:18
Україні варто відмовлятися від фейкових переговорів
Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?
27 сiчня, 19:01
Генерал Бундесверу Геральд Функе назвав логістику слабким місцем НАТО
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
27 сiчня, 09:33
Росія витратила на поховання та меморіали окупантам рекордні 128 млн рублів у 2025 році
Росія витратила на поховання та меморіали окупантам рекордні 128 млн рублів у 2025 році
24 сiчня, 11:41
ЗСУ відводять артилерію за межі досяжності російських дронів
Z-воєнкори скаржаться на нову тактику ЗСУ, через яку солдати РФ втрачають мотивацію наступати
18 сiчня, 21:15
ЄС урізав нафтову стелю для Росії
ЄС посилив обмеження на експорт російської нафти
15 сiчня, 10:23

Соціум

The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
Німецький аеропорт припинив обслуговування рейсів: у чому причина
Німецький аеропорт припинив обслуговування рейсів: у чому причина
Соцопитування зафіксували зміну настроїв у США на користь Байдена
Соцопитування зафіксували зміну настроїв у США на користь Байдена
16-річний українець затримав озброєного грабіжника у Берліні
16-річний українець затримав озброєного грабіжника у Берліні
Безпілотники атакували Волгоградську область
Безпілотники атакували Волгоградську область

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua