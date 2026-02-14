Після нічних вибухів у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

Основний удар припав на територію Бєлгородської ТЕЦ

У ніч на 14 лютого 2026 року в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, внаслідок яких критичних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура міста. Російська влада та місцеві ЗМІ підтверджують ураження Бєлгородської ТЕЦ, що призвело до масштабного відключення електроенергії, теплопостачання та води у житлових кварталах. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на росЗМІ.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков традиційно звинуватив у атаці Збройні сили України.

За даними російських Telegram-каналів основний удар припав на територію Бєлгородської ТЕЦ – одного з ключових об'єктів життєзабезпечення регіону. Влада РФ заявила про ракетний удар. На об'єкті виникла пожежа, обладнання станції отримало серйозні пошкодження, що підтвердив і мер Бєлгорода Валентин Демидов.

Внаслідок виведення з ладу ТЕЦ значна частина Бєлгорода занурилася в темряву. Відсутня у центральних та спальних районах міста.

Внаслідок обстрілу 13 лютого на території одного з інфраструктурних об'єктів постраждали п'ятеро. Двох чоловіків із попереднім діагнозом «баротравма» доставили до лікарні. Загинули двоє цивільних. Мер Бєлгорода Валентин Демидов також уточнив, що енергетичній інфраструктурі міста завдано серйозної шкоди.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російські терористи вдарили по Одесі безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За інформацією Лисака, внаслідок удару БпЛА у одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.