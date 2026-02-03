Головна Одеса Новини
На Одещині атаковано енергетичну інфраструктуру: понад 50 тис. людей без світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Енергетики працюють над відновленням світла

Російські терористи здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Одещині. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

У результаті атаки понад 50 тис. мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

«Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах», – наголосив Кіпер.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

До того ж російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій

Читайте також:

Теги: Одещина енергетика війна

