Венс заявив, що переговори з Іраном мають змішані результати

Представники Ірану та США домовилися про подальші зустрічі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував переговори з Іраном щодо його ядерної програми, заявивши, що вони дали змішані результати. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, пише «Главком».

За словами Венса, він обговорив перебіг перемовин із посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

«У певному сенсі вони пройшли добре», – зазначив віцепрезидент, додавши, що сторони домовилися про подальші зустрічі.

Водночас, за його словами, у переговорах залишаються принципові розбіжності. «Було дуже очевидно, що президент встановив деякі червоні лінії, які іранці не бажають визнавати та дотримуватися», – сказав Венс.

США, за його словами, чітко дали зрозуміти свою позицію, зокрема щодо недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Венс додав, що переговорний процес триватиме:

«Ми продовжуватимемо працювати над цим. Але, звичайно, президент залишає за собою право сказати, коли, на його думку, дипломатія досягла свого природного кінця – ми сподіваємося, що ми не дійдемо до цього моменту, але якщо дійдемо, це буде рішення президента».

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі позитивно оцінив ядерні переговори зі США у Женеві 17 лютого. Вони відбулися на фоні нарощення Америкою військових сил на Близькому Сході для можливих військових дій проти Ісламської Республіки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує результатів від переговорів із Тегераном протягом найближчих 30 днів. Трамп підкреслив необхідність максимально швидкого дипломатичного вирішення питання ядерних амбіцій Ірану, попередивши про серйозні наслідки у разі провалу діалогу.