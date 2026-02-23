Головна Країна Події в Україні
Сили оборони накрили район зосередження ракетних комплексів ворога в Криму

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сили оборони накрили район зосередження ракетних комплексів ворога в Криму
Береговий ракетний комплекс «Бастіон»
фото з відкритих джерел

Сили оборони України уразили у тимчасово окупованому Криму район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК «Бастіон»

Сьогодні, 23 лютого, у тимчасово окупованому Криму був уражений район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії, що має на озброєнні БРК «Бастіон». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформує «Главком».

Повідомляється, що в районі базування дивізіону зафіксовано серію вибухів та масштабну пожежу. Ступінь пошкодження пускових установок та втрати серед особового складу ворога наразі уточнюються.

«Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Зауважимо, комплекси «Бастіон» є носіями надзвукових ракет «Онікс», якими Росія регулярно атакує портову інфраструктуру Одещини та півдня України. Ракета має активну голівку самонаведення, що дозволяє їй вражати цілі в умовах радіоелектронної протидії.

ЗМІ окупантів також повідомили, що прильоти були зафіксовані на мисі Тарханкут. За їхніми даними, крім комплексу «Бастіон», було також попадання в станцію радіолокації 48Я6-К1 «Підліт». Її завдання – виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. Саме ця установка видавала цілевказівки для російських ЗРК – С-300, С-400.

Нагадаємо, в окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету. Мережа зникає як на кілька годин, так і на декілька діб, через що люди не можуть користуватися базовими онлайн-сервісами чи навіть здійснити телефонний дзвінок.

Проблеми спостерігаються у всіх основних російських провайдерів, серед яких «Билайн», «МТС», «Мегафон» та «Теле2». Попри фактичну відсутність зв’язку, оператори продовжують списувати абонплату в повному обсязі. Водночас на півострові зафіксовано приховане підвищення вартості тарифів за умови скорочення обсягів інтернет-трафіку.

