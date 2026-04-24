Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Падіння рейтингів Путіна чи кремлівські ігри: що насправді відбувається в РФ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Російські соціологи пʼять тижнів поспіль говорять про падіння рейтингів Путіна і навіть говорять, що він показує найгірші результати за останнє десятиліття. Давайте розберемося, звідки така сміливість і до чого все це йде?

1. Коли наші ЗМІ пишуть про катастрофічне падіння рейтингів Путіна із 72 до 68%, я б просто просив би всіх включити голову: 68% - це неймовірно багато. І катастрофи тут точно нема. Зараз у мене немає свіжої власної соціології, але за відчуттями, реальний рейтинг Путіна, напевне, нижчий на 7-8% від декларованого. І це також ще дуже далеко від катастрофи.

2. Проте навʼязливічть російських державних соціологів, які публікують всі ці речі наводить на думку, що щось тут не так. Моя версія зводиться до того, що в Кремлі почалася підкилимна війна за зменшення повноважень Кірієнка, як головного  по внутрішній політиці. І рейтинги Путіна - його пряма відповідальність.

3. Нагадаю, що каталізатором погіршення рейтингів стали три речі: погіршення життя, відсутність прогресу в питаннях закінчення війни і обмеження інтернету на фоні закриття телеграму. І саме телеграм став тригером для того, що я називаю кухонною революцією. У відповідь на бухтіння мас, приблизно тиждень тому, влада прийняла рішення пригальмувати закриття телеграму. І замість того, щоб без будь-яких коментарів припинити виключення месенджера, внутрішньополітичний блок Кремля прийняв рішення розіграти супер-тупу двоходівку на тему «цар хороший-бояри погані». У відповідь на 18-хвилинний спіч інстагаюрамши Боні, Пєсков з якогось дива сказав російському народі в стилі Януковича: «Почую кожного». Навіщо внутрішньополітичний блок Кремля запропонував реагувати саме так, залишається поки таємницею. Але спіч Боні, який до того продивилося 4 млн глядачів, став чи не найголовнішою політичною подією РФ. А Кірієнко, схоже, підставився.

4. Проти Боні (читай Кірієнка) було запущено важку артилерію. Голова КПРФ Зюганов, спочатку з трибуни Думм, а потім і в інтервʼю Вєстям сказав, що треба чути не всяких там Бонь, а простий народ інакше повториться 1917 рік (взагалі смішно, коли комуністи лякають жовтневим переворотом). Принагідно, зюганов проїхався і по економічному блоку уряду.

5. Паралельно з цим в російському просторі почалася «кадрова вакханалія», коли якісь експерти пересаджувати Володіна в крісло Матвієнко і відбирали частину повноважень Кірієнка на користь Володіна. Міністра економіки відправляли у відставку і т.д. Простіше кажучи, всі ці речі повернули медіа в кулуарні ігри по лобіюванню кадрових змін, які всі очікують після думських виборів.

6. Якщо коротко, в Росії розпочався процес  по спробі медійно протиснути інтереси  тих чи інших груп напередодні можливих кадрових змін.  І, у звʼязку з цим, багатьом може здатися, що відбувається ледве не революція. Насправді, поки це просто спроба зіграти в кулуарщину. Просто цей процес, несподівано для багатьох, виліз в медійний простір. І причиною цього стала кремлівська помилка із Боньою.

7. Наостанок треба звернути увагу на дуже важливий момент. Заяви, Боні,  Зюганова і інших менш відомих персонажів - це ні в якому разі не виступи проти Путіна. І це взагалі не про війну. Це апеляція до Путіна: зверніть увагу на нас і поставте наших людей на ті чи інші посади.

8. Чи може все  це вийти з-під контролю? Поки вірогідність наднизька. Але й на помилки по типу Боні ще тиждень тому ніхто не розраховував.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна рейтинг влада путін путінський режим росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua