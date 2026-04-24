Падіння рейтингів Путіна чи кремлівські ігри: що насправді відбувається в РФ

Падіння рейтингу Путіна і при чому тут Зюганов та інстадівиця Боня

Російські соціологи пʼять тижнів поспіль говорять про падіння рейтингів Путіна і навіть говорять, що він показує найгірші результати за останнє десятиліття. Давайте розберемося, звідки така сміливість і до чого все це йде?

1. Коли наші ЗМІ пишуть про катастрофічне падіння рейтингів Путіна із 72 до 68%, я б просто просив би всіх включити голову: 68% - це неймовірно багато. І катастрофи тут точно нема. Зараз у мене немає свіжої власної соціології, але за відчуттями, реальний рейтинг Путіна, напевне, нижчий на 7-8% від декларованого. І це також ще дуже далеко від катастрофи.

2. Проте навʼязливічть російських державних соціологів, які публікують всі ці речі наводить на думку, що щось тут не так. Моя версія зводиться до того, що в Кремлі почалася підкилимна війна за зменшення повноважень Кірієнка, як головного по внутрішній політиці. І рейтинги Путіна - його пряма відповідальність.

3. Нагадаю, що каталізатором погіршення рейтингів стали три речі: погіршення життя, відсутність прогресу в питаннях закінчення війни і обмеження інтернету на фоні закриття телеграму. І саме телеграм став тригером для того, що я називаю кухонною революцією. У відповідь на бухтіння мас, приблизно тиждень тому, влада прийняла рішення пригальмувати закриття телеграму. І замість того, щоб без будь-яких коментарів припинити виключення месенджера, внутрішньополітичний блок Кремля прийняв рішення розіграти супер-тупу двоходівку на тему «цар хороший-бояри погані». У відповідь на 18-хвилинний спіч інстагаюрамши Боні, Пєсков з якогось дива сказав російському народі в стилі Януковича: «Почую кожного». Навіщо внутрішньополітичний блок Кремля запропонував реагувати саме так, залишається поки таємницею. Але спіч Боні, який до того продивилося 4 млн глядачів, став чи не найголовнішою політичною подією РФ. А Кірієнко, схоже, підставився.

4. Проти Боні (читай Кірієнка) було запущено важку артилерію. Голова КПРФ Зюганов, спочатку з трибуни Думм, а потім і в інтервʼю Вєстям сказав, що треба чути не всяких там Бонь, а простий народ інакше повториться 1917 рік (взагалі смішно, коли комуністи лякають жовтневим переворотом). Принагідно, зюганов проїхався і по економічному блоку уряду.

5. Паралельно з цим в російському просторі почалася «кадрова вакханалія», коли якісь експерти пересаджувати Володіна в крісло Матвієнко і відбирали частину повноважень Кірієнка на користь Володіна. Міністра економіки відправляли у відставку і т.д. Простіше кажучи, всі ці речі повернули медіа в кулуарні ігри по лобіюванню кадрових змін, які всі очікують після думських виборів.

6. Якщо коротко, в Росії розпочався процес по спробі медійно протиснути інтереси тих чи інших груп напередодні можливих кадрових змін. І, у звʼязку з цим, багатьом може здатися, що відбувається ледве не революція. Насправді, поки це просто спроба зіграти в кулуарщину. Просто цей процес, несподівано для багатьох, виліз в медійний простір. І причиною цього стала кремлівська помилка із Боньою.

7. Наостанок треба звернути увагу на дуже важливий момент. Заяви, Боні, Зюганова і інших менш відомих персонажів - це ні в якому разі не виступи проти Путіна. І це взагалі не про війну. Це апеляція до Путіна: зверніть увагу на нас і поставте наших людей на ті чи інші посади.

8. Чи може все це вийти з-під контролю? Поки вірогідність наднизька. Але й на помилки по типу Боні ще тиждень тому ніхто не розраховував.