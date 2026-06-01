Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Переговори про мир. Навіщо нас занурюють у вигадану реальність?

Останніми днями зʼявилася маса публікацій про те, що до листопада настане мир, бо Трампу потрібно щось вирішити перед виборами в конгрес та сенат.

Найбільш радикальна версія взагалі пропонує конспірологічну теорію про те, що Путін домовиться з Трампом, що припинить війну на деякий час, щоб республіканці перемогли. На жаль, все це має мінімальне відношення до реального життя. Чому?

По-перше, у Трампа немає реалістичних важелів впливу на Путіна, які б змусили Путіна закінчувати війну. Їх просто не існує, хто б там що не говорив.

По-друге, Путін не може ось так просто завершити війну. Це не зрозуміє ніхто в Росії. Ні народ, ні еліти. Навіть антивоєнні. Така зупинка означатиме, що Путін неймовірний слабкий. А він не може собі це дозволити. Тому всі ці історії про домовленості з Трампом – міфічні.

По-третє, перемога демократів в обох палатах може бути вигідною Путіну, адже це лише посилить турбулентність в американській політиці. І, що не менш важливо, не варто аж надто переоцінювати український фактор у виборчих розкладах.

По-четверте, поки не вирішене питання з відкриттям Ормузької протоки, у Трампа є надто мало причин тиснути на Росію. Адже російська нафта частково балансує нестачу нафти з Перської затоки.

А тепер про самі переговори. Путін може погодитися на заморозку тільки під дуже вагомим зовнішнім тиском. І цей тиск, виходячи з нинішніх ввідних, можуть зробити або Китай або спільно Китай та США. Тому, на жаль, переговори мінімально залежать від виборів в Штатах.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай путін переговори Дональд Трамп війна росія Україна

