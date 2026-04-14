Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Дайджест новин 14 квітня 2026 року

Сьогодні Україна й Німеччина уклали 10 важливих угод. Російські терористи атакували низку українських областей. Зокрема, Зеленський прибув до Норвегії.

«Главком» склав добірку головних подій 14 квітня.

Україна й Німеччина уклали 10 важливих угод

Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги
фото: Офіс президента

Сьогодні, 14 квітня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.

РФ вбила восьмирічного хлопчика у Черкасах

Від отриманих травм загинув восьмирічний хлопчик
фото: Ігор Табурець/Telegram

Надвечір 15 квітня російська терористична армія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА. Внаслідок цього загинула дитина, є поранені. 

Ворог вдарив по греблі Печенізького водосховища

Гребля Печенізького водосховища у Харківській області функціонує у штатному режимі. Повідомлення про її пошкодження не відповідають дійсності, а скид води є плановим і контрольованим.

За інформацією військових, гідротехнічна споруда перебуває у належному технічному стані. Поточне регулювання рівня води проводиться фахівцями відповідно до встановлених технологічних регламентів.

Окупанти атакували Дніпро

Правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину Росії
Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок чого постраждали понад 20 людей, загинуло п'ять людей. Завтра, 15 квітня, у Дніпрі буде день жалоби за загиблими внаслідок ранкової атаки Росії.

Зеленський прибув до Норвегії 

Сьогодні, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Норвегії.

«Прибув до Осло. Заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити нашу безпеку. Попереду перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями», – йдеться у повідомленні президента.

Інші важливі новини

  • Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові.
  • Запорізька атомна станція відновила зовнішнє живлення після чергового блекауту.
  • На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення.
  • Затримано двох агентів РФ, причетних до вибуху у Броварах.

