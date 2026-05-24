Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Поки Україну бомбили, Канни рятували «велику російську культуру»

Андрій Звягінцев позує з Гран-прі за фільм «Мінотавр»
фото: Getty Images
Гран-прі Каннського фестивалю росіянину. При чому тут Жан-Поль Сартр?

В далекому 1964 році Нобелівський комітет присудив премію з літератури Сартру. Правда, той відмовився, через свої уявлення про роль літератора в світі. Але, будучи прорадянським мислителем, почав дуже активно топити за Шолохова, якому наступного року і дали премію.  Одна з причин, чому Шолохов став нобелівським лауреатом полягала в конформізмі.

Шведська академія прагнула показати, що не є антирадянською й готова відзначати великого радянського автора.

Іншими словами, проектуючи все це на 2026 рік, маємо таку собі репліку 1965 року: жюрі в Каннах показує, що вони не проти росіян і великої російської культури. Добре, що фільм хоч частково антипутінський, як я це розумію з опису самого фільму.

Найогидніше, що все це відбувалося в момент наймасовішого обстрілу України за час війни. А сам Звягінцев побоявся сказати прямо: Путін х-ло. Він лише видавив з себе: «Мільйони людей по обидва боки лінії зіткнення мріють лише про одне: щоб нарешті припинилися численні вбивства людей. І єдина людина, яка може зупинити цю м’ясорубку — Ви, пане президенте Російської Федерації. Закінчіть уже цю бійню. Весь світ чекає на це». 

Чому так? В усіх росіян без винятку є дикий комплекс щодо Путіна. Вони його вважають найрозумнішим і найхитрішим. І вони його підсвідомо дико бояться. Звідси і тон виступу режисера. Але маю зазначити: в 2026 ця ситуація починає мінятися. Путін стає проблемою для всіх росіян і вони починають це усвідомлювати. Правда, процес йде дуже повільно. Але він уже незворотній.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін фільм Каннський кінофестиваль

