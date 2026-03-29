Росія планує побудувати «Азовське кільце» – Reuters

фото: Reuters

Росія планує розбудову окупованих територій України, зокрема транспортну розв’язку, яка простягатиметься через Крим

Масштабне розслідування агентства Reuters, на базі аналізу тисяч супутникових знімків, тендерної документації та інтерв’ю, виявило стратегію Кремля щодо довгострокового закріплення на захоплених землях України. Росія інвестує мільярди у залізниці, порти та автомагістралі, створюючи так зване «Азовське кільце» та систему «Новоросійських залізниць». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Аналіз машинного навчання показав, що у період між 2022 та 2025 роками на окупованих територіях та прилеглих районах РФ було побудовано або модернізовано понад 2500 км доріг та залізниць.

Росія планує побудувати «Азовське кільце» – Reuters фото 1
фото: 2026 Planet Labs PBC
  • Залізниця «Новоросія»: Нова лінія довжиною 525 км, що має з’єднати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області безпосередньо з Росією.
  • Автомагістраль «Азовське кільце»: 1400-кілометрова супермагістраль, що замикає логістичне коло навколо Азовського моря, з’єднуючи захоплені порти з Кримом та російським Ростовом.
  • Модернізація портів: У Маріуполі зафіксовано будівництво нових складських терміналів та підготовку великих партій вугілля до експорту під російським прапором.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters прокоментував ці інвестиції, навівши приклад анексованого Криму. За його словами, російські проєкти не мають на меті добробут мешканців.

«Це не схоже на якийсь сучасний курорт. Все це мілітаризовано», – підкреслив Зеленський.

Україна наголошує, що будь-які інфраструктурні об’єкти на окупованих землях насамперед обслуговують військову логістику РФ та вивезення вкрадених українських ресурсів.

Експертка Інституту вивчення війни (ISW) Кароліна Гірд зазначає, що масштаб проєктів свідчить про відсутність у Кремля намірів повертати землі: «Росія інвестує значні кошти в економіку окупованої України, щоб отримувати прибуток і фінансово залучати ці регіони до свого складу».

Нагадаємо, успішні дії українських захисників на півдні та сході змушують російське командування перекидати резерви та переглядати цілі своєї весняно-літньої кампанії. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти втрачають темп через необхідність гасити «пожежі» на фронті.

