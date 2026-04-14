Стрибок цін на нафту подвоїв доходи Росії

Єгор Голівець
РФ наростила доходи від нафти на тлі обмежень поставок
На тлі кризи на Близькому Сході експорт приніс Москві майже $19 млрд за місяць

Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у березні майже подвоїлися на тлі різкого зростання світових цін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Як зазначають аналітики, березень став місяцем рекордного стрибка цін на нафту, спричиненого найсильнішим в історії шоком пропозиції. Світові запаси нафти за цей період скоротилися на 85 млн барелів.

Однією з ключових причин стала різка зміна ситуації на Близькому Сході. Через атаки на енергетичну інфраструктуру та обмеження судноплавства через Ормузьку протоку глобальна пропозиція нафти суттєво зменшилася.

У березні на світовий ринок щодня надходило близько 97 млн барелів нафти, що на понад 10 млн барелів менше, ніж раніше.

На початку квітня перевезення через Ормузьку протоку залишалися різко обмеженими – приблизно 3,8 млн барелів на добу проти понад 20 млн барелів у лютому до початку кризи.

На цьому тлі доходи Росії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів зросли майже вдвічі – до $19 млрд у березні проти $9,75 млрд у лютому.

Водночас експорт російської сирої нафти зріс до 4,6 млн барелів на добу, а видобуток – до 8,96 млн барелів на добу.

В МЕА наголошують, що таке зростання стало прямим наслідком підвищення світових цін, однак подальше нарощування видобутку може бути обмежене через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Крім того, проблеми виникли і в нафтопереробці. У квітні заводи на Близькому Сході та в Азії скоротили переробку приблизно на 6 млн барелів на добу через нестачу сировини.

У підсумку аналітики попереджають, що ризики для глобального ринку залишаються високими, а затяжний конфлікт може спричинити нові перебої з постачанням енергоресурсів.

Нагадаємо, що 11 квітня закінчилась дія тимчасового санкційного винятку США для російської нафти. Після завершення цього періоду стали відомі масштаби додаткових доходів Москви. 

