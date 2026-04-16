«Мінна гра» проти Ірану. США розпочали операцію в Ормузькій протоці

У регіоні вже перебуває понад десяток американських військових кораблів, і ще більше прямують туди

Розвідка США заявила про загрозу мінування: флот шукає вибухівку і формує безпечний маршрут для танкерів

ВМС США розпочали операцію з пошуку та знищення іранських морських мін в Ормузькій протоці, щоб запобігти зупинці нафтових перевезень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними військової розвідки США, частина мін уже може бути розміщена в протоці. Іран має тисячі таких пристроїв, і повністю знищити цей арсенал не вдалося навіть після попередніх операцій.

У разі підриву комерційного судна рух танкерів через Ормузьку протоку може різко сповільнитися або повністю зупинитися, що вдарить по глобальному ринку нафти.

Наразі в Перській затоці перебуває понад десяток американських військових кораблів, ще кілька прямують до регіону. Загалом угруповання має перевищити 20 кораблів і близько 5 тисяч морських піхотинців.

Основне завдання флоту – забезпечити блокаду іранських суден, а також виконувати протимінну місію. До пошуку залучені надводні кораблі, гелікоптери та підводні безпілотники. Зокрема, використовуються дрони Knifefish та Kingfish, які сканують морське дно за допомогою гідролокаторів.

Найближчим часом до операції приєднаються два кораблі класу Avenger, десантна група Boxer з 2200 морськими піхотинцями, а також три прибережні кораблі з мінними комплексами. Командування США також працює над створенням безпечного маршруту для суден.

«Сьогодні ми розпочали процес створення нового проходу, і незабаром ми поділимося цим безпечним шляхом з морською галуззю, щоб заохотити вільний потік торгівлі», –заявив командувач Центрального командування США Бред Купер.

Водночас експерти зазначають, що навіть після розмінування Іран може швидко відновити мінування за допомогою невеликих човнів. Поки що американські сили не виявили мін, однак комерційні судна вже обмежили рух через протоку.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп зробив заяву щодо розблокування Ормузької протоки – стратегічно важливого шляху для світового експорту нафти. За словами американського лідера, він відкриває артерію «назавжди» і вже отримав схвалення від Пекіна. Відкриття протоки є благом не лише для США, а й для всього світу, зокрема для Китаю. Він запевнив, що ситуація з блокадою «ніколи більше не повториться».