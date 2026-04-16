Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Мінна гра» проти Ірану. США розпочали операцію в Ормузькій протоці

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
У регіоні вже перебуває понад десяток американських військових кораблів, і ще більше прямують туди
фото: U.S. Navy

Розвідка США заявила про загрозу мінування: флот шукає вибухівку і формує безпечний маршрут для танкерів

ВМС США розпочали операцію з пошуку та знищення іранських морських мін в Ормузькій протоці, щоб запобігти зупинці нафтових перевезень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними військової розвідки США, частина мін уже може бути розміщена в протоці. Іран має тисячі таких пристроїв, і повністю знищити цей арсенал не вдалося навіть після попередніх операцій.

У разі підриву комерційного судна рух танкерів через Ормузьку протоку може різко сповільнитися або повністю зупинитися, що вдарить по глобальному ринку нафти.

Наразі в Перській затоці перебуває понад десяток американських військових кораблів, ще кілька прямують до регіону. Загалом угруповання має перевищити 20 кораблів і близько 5 тисяч морських піхотинців.

Основне завдання флоту – забезпечити блокаду іранських суден, а також виконувати протимінну місію. До пошуку залучені надводні кораблі, гелікоптери та підводні безпілотники. Зокрема, використовуються дрони Knifefish та Kingfish, які сканують морське дно за допомогою гідролокаторів.

Найближчим часом до операції приєднаються два кораблі класу Avenger, десантна група Boxer з 2200 морськими піхотинцями, а також три прибережні кораблі з мінними комплексами. Командування США також працює над створенням безпечного маршруту для суден.

«Сьогодні ми розпочали процес створення нового проходу, і незабаром ми поділимося цим безпечним шляхом з морською галуззю, щоб заохотити вільний потік торгівлі», –заявив командувач Центрального командування США Бред Купер.

Водночас експерти зазначають, що навіть після розмінування Іран може швидко відновити мінування за допомогою невеликих човнів. Поки що американські сили не виявили мін, однак комерційні судна вже обмежили рух через протоку.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп зробив заяву щодо розблокування Ормузької протоки – стратегічно важливого шляху для світового експорту нафти. За словами американського лідера, він відкриває артерію «назавжди» і вже отримав схвалення від Пекіна. Відкриття протоки є благом не лише для США, а й для всього світу, зокрема для Китаю. Він запевнив, що ситуація з блокадою «ніколи більше не повториться».

Теги: США Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua