Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Пастки Аляски

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Про три базові сценарії розмови Трамп-Путін

Задимлення на Запорізькій АЕС та «терорист», який хотів убити нікому не потрібного міністра оборони РФ Білоусова – це частина артпідготовки росіян перед зустріччю Трамп-Путін. Правда, Трампу, як на мене, глибоко на все це наплювати.

Окремо варто звернути увагу на те, що російські змі, схоже, не отримали єдиного меседжа і кожен пише щось своє, в міру того, як він сам здогадується, що потрібно писати. Єдиний виняток – воєнкори, які отримали вказівку гасити негативні очікування і «зраду» від того, що Путін не просто зустрічається з американцями, а може навіть відмовитися від ідеї повністю знищити Україну.

Це говорить тільки про одне: російська влада не розуміє, як піде розмова і залишає за собою люфт. В цілому ж, розмова має два практично рівнозначні аспекти: кордони і санкції. І економічна ситуації в Росіі така, що санкції, з точки зору логіки, є важливіші за кордони. Правда, логіка тут не найсильніше місце Путіна.

В цілому ж, ми можемо говорити про три базові сценарії розмови Трамп-Путін. Зразу треба обмовитися, що це базові сценарії, кожен з яких матиме ряд інваріантів.

  1. Путін іде з надією, що йому вдасться затягнути час. Його базова ідея – навʼязати повітряне перемирʼя з одночасними президентськими виборами в Україні . Логіка наступна: він оголошує повітряне перемирʼя, війна на землі продовжується. Україна в цей час проводить вибори і через три-чотири місяці відбувається підписання остаточного миру. Путін вважає, що за цей час він зможе окупувати Донецьку область, що з моєї точки зору неможливо. Але, що більш важливо: ми не можемо проводити вибори в час війни. А тому цей варіант неможливий для нас та ЄС.
  2. Трамп, схоже, буде наполягати на повному припиненні війни з частковим «посуненням» лінії фронту, яка є лінією майбутнього «кордону». І відповідно, термінові вибори президента.
  3. Путін виставить відразу неможливі умови про вихід України з не окупованих територій, що не підтримає навіть Трамп.

Але це лише частина розмови. Головна, як на мене, і поки закрита частина переговорів – це про зняття санкцій і можливі преференції для США.

Пропозиція росіян, озвучена ще три місяці тому, про спільне освоєння Арктики – це занадто дорога і дуже далека перспектива. Тому це може бути лише додатком до інших пропозицій.

Інша пропозиція, про створення спільних торгових домів під американським прапором, які торгуватимуть підсанкційними товарами в ЄС, виглядає нереальною через позицію Європи.

Поки ми не розуміємо, якою буде модальність зняття цих санкцій, але повторюся, це, як на мене, буде головною частиною розмови.

Все стане зрозуміло вже завтра. Але Трамп, справді, не лукавить, коли каже, що все стане ясно в перші хвилини розмови. І як би це дивно не звучало, станом на зараз, схоже, сам Путін не розуміє, а як він поведе цю саму розмову.

Справа в тому, що в нього немає хороших варіантів. Закінчення війни – це конфлікт з ура-патріотичною частиною суспільства, яка перейде в проактивну опозицію, хоч і кухонну на першому етапі. Зрив переговорів означатиме посилення вторинних санкцій і прискорення рецесії російської економіки. А вихід з рецесії російська влада бачить лише в трьох аспектах: репресії, рейдерство і падіння в обійми КНР.

Якщо завтрашні переговори провалюються, наступне переговорне вікно можливостей відкриється тільки в момент фінішної прямої переговорів США-Китай. Тобто, приблизно через півроку.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна переговори путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
16 липня, 10:21
Президент США Дональд Трамп
Трамп відповів Китаю: «Ми не дамо Україні програти»
14 липня, 20:03
Що буде на 51-й день після завершення ультиматуму Трампа до Путіна?
Що буде на 51-й день після завершення ультиматуму Трампа до Путіна?
16 липня, 21:26
Байден розповів, як він підписував рішення про помилування певних осіб
Байден використовував автопідпис для важливих документів – NYT
14 липня, 08:00
У російському Сальську пролунали потужні вибухи, а після розгорілася пожежа
Вибухи у Росії та окупованому Донецьку: головне за ніч
29 липня, 05:24
Рубіо: Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок
США нещодавно контактували з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – Рубіо
1 серпня, 00:57
Збитий російський дрон
Як Путін «відповідає» на мирні зусилля Трампа. ISW показав красномовну інфографіку
2 серпня, 09:58
Індія відреагувала на тарифний тиск Трампа щодо нафти
Індія відмовилась від російської нафти на тлі тиску Трампа – Bloomberg
7 серпня, 20:58
Єрмак повів телефонну розмову з Рубіо
«Скоординували позиції». Єрмак провів розмову з Рубіо
11 серпня, 22:56

Вадим Денисенко

Пастки Аляски
Пастки Аляски
Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
Переговорні гойдалки. Що відомо
Переговорні гойдалки. Що відомо
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
11K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
7982
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
7167
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
3954
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua