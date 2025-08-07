Індія відмовилась від російської нафти на тлі тиску Трампа – Bloomberg

Дві державні нафтопереробні компанії Індії вирішили закупити нафту в інших країн

Державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово припинили закупівлю російської нафти через мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Джерела розповіли журналістам, що Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum вирішили закупати нафту в інших країнах та пропустять наступний цикл закупівель цього ресурсу в РФ.

Зокрема, Indian Oil у четвер, 7 серпня, закупила 5 млн барелів у США, Бразилії та Лівії. Але на офіційному рівні Нью-Делі не давав нафтопереробним компаніям вказівок припинити закупівлю російської нафти, оскільки уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді виступає категорично проти тарифів Трампа.

Представник міністерства нафти Індії, IOC, BPCL та HPCL поки що не надали коментарі журналістам щодо ситуації.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Індії суттєвим підвищенням мит на імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Речник Міністерства закордонних справ країни Рандхір Джайсвал у відповідь звинуватив Європу та США у торгівлі з РФ.

У середу, 7 серпня, Трамп все ж таки стримав обіцянку, підписавши указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії.

Міністерство закордонних справ Індії назвало мита Трампа несправедливими та нерозумними. В Нью-Делі пообіцяли, що почнуть «всі необхідні дії» для захисту своїх національних інтересів.

На тлі рішення Трампа ціни на нафту зросли приблизно на 1%. Ф'ючерси на Brent виросли до 68,44 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала до 65,96 долара.