Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індія відмовилась від російської нафти на тлі тиску Трампа – Bloomberg

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Індія відмовилась від російської нафти на тлі тиску Трампа – Bloomberg
Індія відреагувала на тарифний тиск Трампа щодо нафти
фото з відкритих джерел

Дві державні нафтопереробні компанії Індії вирішили закупити нафту в інших країн

Державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово припинили закупівлю російської нафти через мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Джерела розповіли журналістам, що Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum вирішили закупати нафту в інших країнах та пропустять наступний цикл закупівель цього ресурсу в РФ.

Зокрема, Indian Oil у четвер, 7 серпня, закупила 5 млн барелів у США, Бразилії та Лівії. Але на офіційному рівні Нью-Делі не давав нафтопереробним компаніям вказівок припинити закупівлю російської нафти, оскільки уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді виступає категорично проти тарифів Трампа.

Представник міністерства нафти Індії, IOC, BPCL та HPCL поки що не надали коментарі журналістам щодо ситуації.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Індії суттєвим підвищенням мит на імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Речник Міністерства закордонних справ країни Рандхір Джайсвал у відповідь звинуватив Європу та США у торгівлі з РФ.

У середу, 7 серпня, Трамп все ж таки стримав обіцянку, підписавши указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії.

Міністерство закордонних справ Індії назвало мита Трампа несправедливими та нерозумними. В Нью-Делі пообіцяли, що почнуть «всі необхідні дії» для захисту своїх національних інтересів.

На тлі рішення Трампа ціни на нафту зросли приблизно на 1%. Ф'ючерси на Brent виросли до 68,44 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала до 65,96 долара.

Читайте також:

Теги: Індія росія нафта тарифи Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вирішив обкласти митом ліки
Трамп вдарить високими митами по ліках та напівпровідниках – Bloomberg
17 липня, 10:09
ЄС вигадав план на випадок провалу переговорів із Трампом
Євросоюз готує 30% мита на товари зі США – Bloomberg
23 липня, 18:36
Хоч Трамп і зробив раніше заяву про те, що Індія не купуватиме нафту у Росії – офіційного підтвердження цієї інформації він не мав
Індія купуватиме російську нафту, попри погрози та мита Трампа – NYT
2 серпня, 14:53

Економіка

Індія відмовилась від російської нафти на тлі тиску Трампа – Bloomberg
Індія відмовилась від російської нафти на тлі тиску Трампа – Bloomberg
Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит
Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит
Російська «бюджетна діра» виросла до 5 трлн рублів
Російська «бюджетна діра» виросла до 5 трлн рублів
Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао
Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао
Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться
Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться
Як мита Трампа для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів
Як мита Трампа для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
11K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
8026
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
7817
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
2287
Авіаційна мобілізація. Як спортивні літачки збивають «шахеди»

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua