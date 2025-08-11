«Скоординували позиції». Єрмак провів розмову з Рубіо

«Ми скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня»

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Єрмак поінформував Рубіо про активну комунікацію з партнерами. Зокрема, йшлось про зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

«Ми скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня.

Для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, що передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів, а також посилення тиску на РФ для вжиття реальних кроків у цьому напрямку», – написав він.

Керівник Офісу президента висловив вдячність за лідерство президента Дональда Трампа «у прагненні завершити війну росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу» та держсекретарю Марко Рубіо,«який багато робить для досягнення справедливого миру».

«Висловив вдячність спецпредставнику Президента США з питань України, генералу Кіту Келлогу за незмінну підтримку нашої держави. Працюємо далі. Мир через силу», – підсумував Єрмак.

Як повідомлялося, європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той відправиться на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Аляску.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.