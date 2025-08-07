Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Переговорні гойдалки. Що відомо

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: depositphotos.com

Здавалося, що все зайшло в глухий кут...

• 1 •

Після початкового скепсису, коли здавалося, що все зайшло в глухий кут і Трамп навіть оголосив про мита для Індії ситуація почала динамічно розвиватися. Схоже весь цей час відбуваються багатосторонні переговори. І ситуація змінюється, де-факто, в онлайн режимі.

• 2 •

Трамп буде зустрічатися з Путіним лише за умови, якщо справді буде якийсь прорив. При цьому треба розуміти, що цінність зустрічі, як такої, в Путіна і Трампа різна. Путіну вона явно важливіша.

• 3 •

На цей момент, з великою долею імовірності, можемо говорити про чотири базові пропозиції США (схоже, що вони в тій чи іншій мірі погоджені з ЄС), хоча тут також поки до кінця не все ясно. Які ці пропозиції:

  • Зупинка бойових дій плюс-мінус по лінії фронту, а окуповані території, де-факто, визнаються російськими. Деталі такого визнання поки незрозумілі до кінця. Поки виходимо з «прецеденту» окупованих Литви, Латвії, Естонії, які Захід, ніби не визнавав радянськими), хоча це лише здогадки.
  • Україна не вступає в НАТО. Поки не зрозуміло щодо обовʼязкового нейтрального статусу (схоже, що росіяни будуть на цьому наполягати).
  • Термінові вибори Президента відразу після угоди. Схоже, що попередня вимога не допускати до виборів Зеленського не піднімається.
  • З Росії знімаються санкції. На цей момент це найменш зрозуміле питання, в тому значенні, що не зрозуміла черговість і глибина зняття. А найголовніше, логіка зняття – це пропозиції Дмітрієва, де США гарантують доступ до європейського ринку російських підсанкційних товарів, які продаватимуться під американським прапором (умовні спільні торгові доми) чи це буде якась  інша модель (поки це невідомо). Єдине, що, точно відомо – сторони домовляються про зняття санкцій

• 4 •

Можна не сумніватися, що росіяни виставлять умови про мову і церкву (формат поки незрозумілий).

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна Дональд Трамп Володимир Зеленський путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів, що провів розмови з бійцями 57-ї та 92-ї бригад
Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня
4 серпня, 21:00
NORAD перехопив цивільний літак над Бедмінстером, штат Нью-Джерсі
Винищувачі США піднялися на перехоплення цивільного літака, що пролетів над резиденцією Трампа
4 серпня, 13:23
Траєкторія падіння Путіна очевидна
Шлях Путіна в мініатюрі. Підсумки півріччя стосунків з Трампом
4 серпня, 13:03
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
28 липня, 16:59
Документ компанії «Купол» свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад 6 тис. «Гарпій» цього року
Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
24 липня, 07:24
Що може зупинити катастрофу на фронті?
Мобілізація, яка змінить хід війни
21 липня, 19:13
Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти п'яти людей
Зеленський увів у дію санкції за антиукраїнську пропаганду: хто потрапив під обмеження
20 липня, 16:53
Держсекретар США Марко Рубіо (ліворуч) зустрівся з МЗС РФ Сергієм Лавровим
Зустріч Лаврова і Рубіо – це фол останньої надії Путіна перед санкціями
11 липня, 12:34
На Покровському напрямку захисники зупинили 67 атак
Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2025 року
9 липня, 08:25

Вадим Денисенко

Переговорні гойдалки. Що відомо
Переговорні гойдалки. Що відомо
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
50% мита на Бразилію. Логіка Трампа в глобальній грі
50% мита на Бразилію. Логіка Трампа в глобальній грі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
9553
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
7244
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
5884
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
4708
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua