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Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня
Зеленський розповів, що провів розмови з бійцями 57-ї та 92-ї бригад
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент поспілкувався з бійцями 57-ї та 92-ї бригад про посилення можливостей захисників

Президент Володимир Зеленський відвідав Харків та область, речник Кремля заявив, що російський диктатор готовий до зустрічі із президентом України, Єпархія УПЦ МП відсторонила намісника храму. «Главком» склав добірку новин 4 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський відвідав Харківщину 

Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня фото 1
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав Харків та область. За підсумками поїздки відбудеться Ставка верховного головнокомандувача.

Зеленський розповів, що провів розмови з бійцями 57-ї та 92-ї бригад. «Дуже ефективні бригади – я дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта. Відзначив хлопців державними нагородами. В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема, про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само дати можливості самостійно, за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи, інші необхідні засоби», – каже він.

Путін готовий до зустрічі із Зеленським

Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня фото 2
колаж: АР

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні.

Таку заяву зробив речник Пєсков на брифінгу для преси. Він додав, що існує можливість зустрічі Путіна та спецпосланника Білого дому Стіва Віткоффа цього тижня.

Нідерланди передадуть Україні американську зброю 

Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня фото 3
фото: X/Ruben Brekelmans

Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони країни Рубена Брекельманса.

За словами чиновника, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії». «Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння (включно з комплектуючими та ракетами Patriot) на суму 500 млн євро», – йдеться в дописі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

Суд обрав запобіжний захід ексглаві Луганської ОВА Гайдаю

Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня фото 4
фото: Слідство.Інфо

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн.

Правоохоронці підозрюють посадовця у причетності до корупційних схем при закупівлі безпілотників і радіолокаційного обладнання. За даними слідства, йдеться про загальну суму близько $80 тис. Досудове розслідування триває з початку 2025 року.

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування

Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня фото 5
фото: Радіо Свобода

Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків.

«На виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях, стосовно начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, Державною митною службою України разом із Міністерством фінансів, із залученням НАЗК та правоохоронних органів проводиться відповідна перевірка. З огляду на це, Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків», – зазначено в повідомленні.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко доручив очільнику Державної митної служби розглянути питання про відсторонення глави Енергетичної митниці Анатолія Комара на час службового розслідування.

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Теги: Харків суд путін Володимир Зеленський

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