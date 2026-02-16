Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Переговорний тупик. Ситуація патова

Економіка РФ ще тримається, але час працює проти Кремля

Останніми днями ми бачимо  згущення російської істерії навколо «духу Анкориджа». Судячи з усього, це повʼязано з кількома наступними речами:

  • Відсутність можливості (бажання) у Трампа остаточно натиснути на Україну та ЄС;
  • «Бунт» частини європейців, які починають рухатися в сторону затягування війни і відбудови власних ВПК та армій;
  • Бажання завершити війну вже зараз.

Заміна керівника переговорної групи – це не лише пониження статусу. Судячи з усього, новий раунд переговорів може бути про статус російської мови та церкви і нам варто чекати нових інформаційних провокацій. Це не обовʼязково, але існує висока вірогідність.

Нинішня ситуація є патовою з переговорної точки зору. А тому, якщо не станеться чогось екстраординарного, ці переговори приречені на провал.

Окремо хочу зупинитися на економічній складовій. Російська економіка знаходиться в передкризому стані, а не на грані колапсу чи дефолту. 2026 рік вони проходять відносно спокійно. Проблеми в РФ розпочнуться лише за трьох умов (якщо Росія продовжить жити в логіці міцного рубля, війна ітиме в нинішній інтенсивності і якщо довгий час ціна російської нафти буде низькою). За наявності всіх цих  пунктів криза в російській економіці наступить приблизно в середині 2027 року.

І наостанок, трохи статистики для адептів і секти розвалу Росії. Centre for Research on Energy and Clean Air (Фінляндія) дав зведену статистику по експорту російської нафти. В червні Росія експортувала 7,15 млн барелів за добу, в грудні – 5,54, в лютому 5,95 млн. барелів. Тобто зараз Росія має мінус мільйон барелів або мінус приблизно 14-15%. Це неприємно, але явно не смертельно.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
