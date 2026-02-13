«Росіяни всюди виступатимуть». Одіозний функціонер з РФ розповів про зустріч з очільницею МОК

Тарпіщев є фігурантом санкційних списків України

Одіозний президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев розповів пропагандистам, що зустрівся з головою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі. Про це повідомляє «Главком».

Тарпіщев взяв участь у сесії МОК перед початком Зимової Олімпіади-2026 в Італії.

«Зустріч із Кірсті Ковентрі у нас відбулася, ми поговорили близько 40 хвилин, обговорили наші справи. Я розцінюю зустріч як дуже позитивну, що пройшла у дружній атмосфері. Позитивну – і в емоційному плані, і з розумінням проблематики питань, які обговорювалися. Мені взагалі подобається її стиль, як вона проводить семінари в сучасному плані – енергійно, емоційно, має підхід до людей. Контакт у принципі у нас непоганий.

На сесії було висловлено загальну думку, що всі спортсмени мають брати участь у змаганнях. Виступали голови оргкомітетів майбутніх Олімпійських ігор, зокрема юнацьких. Також доповіді представили низку комісій. Наступна сесія планується до проведення у червні у Лозанні. Все пройшло в робочому порядку, були плідні два дні, практично три – з урахуванням інших офіційних зустрічей, де я мав бути присутнім. Атмосфера у відносинах між членами МОК була доброзичливою. Думаю, все йде до того, що ми всюди виступатимемо», – заявив Тарпіщев пропагандистам.

Тарпіщев є фігурантом санкційних списків України. Також він незаконно відвідував анексований Крим.

Нагадаємо, ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм заявив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак візьме участь в оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. За словами Найєма, колишній очільник Банкової нібито долучився до команди адвокатів, що займаються справою спортсмена.

Як повідомлялося, український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний у правомірності своїх дій та готовий до рішучої юридичної боротьби за право виступати на Олімпійських іграх-2026. Спортсмен, якого дискваліфікували за вшанування пам'яті загиблих колег на шоломі, підкреслив, що не збирається здаватися і візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS).

До слова, українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

