Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки

Німеччина може стати логістичним центром і опинитися в епіцентрі конфлікту

Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що Росія може атакувати країни НАТО протягом найближчих двох-трьох років, а Німеччина у такому разі стане ключовим елементом оборони Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю генерала газеті The Times.

За словами генерала, в разі найгіршого сценарію можливого нападу РФ на НАТО однією з головних проблем стане логістика та забезпечення перекидання союзних військ. Йдеться про необхідність переміщення десятків тисяч солдатів, військової техніки та озброєння на передову, тоді як основні автомобільні й залізничні маршрути можуть бути пошкоджені внаслідок російських диверсій, кібератак або ракетних ударів великої дальності.

Окремою загрозою Функе назвав можливу кількість поранених, яка може перевантажити систему охорони здоров’я Німеччини. Бундесвер має п’ять власних військових лікарень із загальною місткістю близько 1800 ліжок, які, за словами генерала, швидко будуть переповнені. Тому Командування підтримки збройних сил спільно з федеральним міністерством охорони здоров’я розділили мережу цивільних лікарень на чотири секції, які можуть бути зарезервовані для прийому поранених у кризовій ситуації.

«У той час, як в Афганістані я мав, на жаль, велику, але керовану кількість поранених, тепер мені доводиться планувати можливість отримання тисячі поранених на день. Чим уважніше на це дивишся, тим складнішим це стає і тим важче це уявити», – заявив Функе.

Він підкреслив, що найбільш вразливою частиною оборони Німеччини у разі потенційного нападу РФ буде саме логістика. «Для нас важливо зберегти Німеччину як логістичний центр і якомога довше керувати лініями постачання якомога плавніше, а це означає, що якщо один маршрут вийде з ладу, ми матимемо можливість використовувати інші», – додав генерал.

Командування Функе, створене в межах масштабної реорганізації Бундесверу минулого року, зараз розробляє оновлену версію системи часів Холодної війни для реквізиції вантажівок, вагонів, продовольства та персоналу у великих масштабах. Зокрема, Функе ініціював резервні угоди з національним залізничним оператором Deutsche Bahn, згідно з якими компанія має надати потяги для перевезення військової техніки протягом трьох днів після відповідного запиту.

Окремою проблемою генерал назвав німецьку правову систему. Частина військових заходів може бути задіяна лише за умови, що дві третини депутатів Бундестагу проголосують за оголошення «стану напруженості» або «стану національної оборони», що, за його словами, може бути складним з огляду на політичний склад парламенту. Аналітики, зі свого боку, попереджають, що Німеччині може знадобитися занадто багато часу для переходу з мирного режиму до воєнного в умовах швидкоплинної кризи.

Функе додав, що жорсткий поділ між миром і війною є застарілим підходом XX століття і не відповідає реаліям сучасної гібридної війни. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін більше не має можливості передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot зі своїх запасів. За його словами, Німеччина вже віддала Україні понад третину наявних систем ППО, і подальше вилучення техніки може поставити під загрозу національну безпеку та боєздатність Бундесверу.

В останні місяці керівництво НАТО та провідні країни Альянсу дедалі частіше попереджають про зростання ризику прямого зіткнення з Росією та необхідність прискореного переозброєння і підготовки до можливого масштабного конфлікту в Європі.