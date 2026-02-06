Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 720 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 6 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 6 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 6 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб.
- танків – 11 648 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од.
- артилерійських систем – 37 014 (+39) од.
- РСЗВ – 1 637 (+1) од.
- засоби ППО – 1 295 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од.
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од.
- спеціальна техніка – 4 063 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1444-й день повномасштабної війни в Україні.
