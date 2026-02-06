Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку війни втратила 11 648 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 720 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 6 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 6 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 6 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб.
  • танків – 11 648 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од.
  • артилерійських систем – 37 014 (+39) од.
  • РСЗВ – 1 637 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 295 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од.
  • крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од.
  • спеціальна техніка – 4 063 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1444-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб військова техніка втрати війна

