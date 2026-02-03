Головна Спорт Новини
Фристайлістка Коцар: Спортсменки з інших країн все менше запитують про війну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Фристайлістка Коцар: Спортсменки з інших країн все менше запитують про війну
Коцар намагається нагадувати іншим спортсменкам про війну в Україні

Коцар: Хотілось би, щоб тема війни далі була на слуху європейців, бо це теж важливо

Українська фристайлістка Катерина Коцар в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що спортсменки з інших країн почали менше запитувати у неї про війну.

«Я дуже люблю наш вид спорту за те, що в нас таке дуже friendly community. Ми всі дуже дружні і гарно спілкуємося… Але я от відчуваю, що останнім часом якби все менше і менше йде якихось питань і розмов про війну.

Це мене трошки засмучує. Тож я якось ненав'язливо завжди в розмовах говорю, нагадую… Наприклад, от ви прилетіли сюди в Австрію на літаку, вам було летіти дві години. Круто, а ми їхали на машині 18 годин, бо в Україні аеропорти закриті. Якимось так таким чином. Але, звісно, час від часу питають, особливо, коли ми довго не бачились після літньої підготовки.

Але, хотілось би, звичайно, щоб ця історія далі була на слуху європейців, бо це теж важливо», – сказала Коцар.

Вона також назвала двох дівчат, які найчастіше ставлять їй запитання про війну в Україні.

«Напевно, дві дівчинки я виділю. Італійка Марія Газлайтер. У цьому сезоні був її перший рік на етапах Кубка Світу. Ми з нею тільки подружились, але вона досить багато говорить і багато цікавиться. Також питала ще швейцарка Сара Хофлен», – розповіла Коцар.

Нагадаємо, Коцар розповіла про свою реакцію на допуск до змагань під егідою Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) росіянок Анастасії Таталіної та Лани Прусакової.

«Я дуже засмутилась, коли їх таки допустили до змагань. Але пізніше я потім подумала – «Тепер моя задача просто вигравати в них, щоб вони не отримали олімпійську ліцензію». І вони її не отримали і це мене дуже тішить. А на змаганнях я просто з ними ніяк не контактую, ігнорую їх присутність», – розповіла Коцар.

