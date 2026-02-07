Головна Країна Події в Україні
Зеленський повідомив про небезпечну атаку росіян на АЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський повідомив про небезпечну атаку росіян на АЕС
росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, заявив Зеленський
фото: Офіс президента

Блоки українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився

У ніч проти суботи, 7 лютого, росіяни атакували обʼєкти, від яких залежить робота атомних станцій, наразивши таким чином на небезпеку і Україну, і Європу. Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Цієї ночі росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, і це небезпека і для України, і для всього нашого регіону, і для Європи. Сьогодні блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, якого жоден терорист у світі собі не дозволяв, і Росія повинна відчувати відповіді всього світу – усіх тих, кого справді цікавить безпека. І Росія повинна демонструвати, що для них не тільки такі удари та війна мають значення, але й перемовини, які тривають і які мають дати результат», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті Бурштин на Прикарпатті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює.

Як відомо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. За словами Володимира Зеленського, було більш ніж 400 російських дронів, і значна частина з них – «шахеди». Також було майже 40 ракет різних типів. Значну частину українським воїнам вдалося збити. Але не всі.

