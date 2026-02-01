Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події
Удари по енергетиці України розглядаються Кремлем як ключовий інструмент тиску
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Кремль скоротив термін перемир’я до кількох днів, не взявши на себе жодних зобов’язань після цієї дати

Оголошене наприкінці січня так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною фактично завершилося у ніч на 1 лютого, саме напередодні прогнозованих сильних морозів в Україні. Дата завершення перемир'я випливає з публічних заяв, озвучених Кремлем.

«Главком» розповідає, як розгорталися події та які заяви лунали від України, США та Росії.

Хто був ініціатором

Ініціатива паузи в ударах по енергетичній інфраструктурі вперше прозвучала з боку президента США Дональда Трампа. Він публічно заявив, що звернувся до диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по українських містах і енергетиці протягом тижня через різке похолодання.

За словами Трампа, Путін нібито погодився на таку паузу «з гуманітарних міркувань».

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що питання тимчасового припинення ударів по енергетиці обговорювалося під час непрямих контактів, зокрема на переговорах у Абу-Дабі. Водночас він наголосив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі тривали і фактично припинилися лише в ніч на 30 січня.

Також Зеленський чітко окреслив позицію держави щодо можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами президента, якщо Росія не битиме по українській енергетиці – генеруючій або будь-якій іншій, – Україна у відповідь не завдаватиме ударів по російських енергооб'єктах.

Реакція та уточнення Кремля

Кремль із коментарем виступив із запізненням майже на добу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін дійсно отримав прохання Трампа, але паузу в ударах було погоджено не на тиждень, а до 1 лютого.

Так, Кремль фактично скоротив термін перемир’я до кількох днів, не взявши на себе жодних зобов’язань після цієї дати. Зі слів Пєскова випливає, що після 1 лютого Росія вважає себе вільною від будь-яких обмежень щодо ударів по українській енергетиці.

Чому енергетичне перемир’я було таким коротким

Не звучало пояснень, чому Москва погодилася лише на кількаденну паузу. Водночас аналітики та реакція російського пропагандистського середовища показали, що удари по енергетиці України розглядаються Кремлем як ключовий інструмент тиску, від якого він не готовий відмовлятися навіть тимчасово.

Варто зазначити, що так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною викликало різко негативну реакцію серед російських пропагандистів, які відкрито закликали не шкодувати цивільне населення України, особливо під час рекордних морозів.

Особливе роздратування викликало те, що перемир’я збігалося з періодом екстремальних холодів. Пропагандисти прямо заявляли, що Росія нібито мала «скористатися морозами», щоб завдати максимального удару по українській цивільній інфраструктурі, і закликали «не жаліти населення в холодну погоду», називаючи удари по енергетиці «ефективним важелем тиску».

Завершення енергетичного перемир’я збігається з початком найсильніших морозів цієї зими. За прогнозами синоптиків, у низці регіонів України температура вночі опускатиметься до -20…-21°C, що значно підвищує ризики у разі нових ударів по теплових електростанціях, підстанціях і системах теплопостачання.

Читайте також:

Теги: енергетика перемир'я обстріл інфраструктура Володимир Зеленський путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венесуела, Іран та Україна – єдиний шанс Трампа зберегти більшість у конгресі
Удари по Венесуелі: слабке місце тіньового флоту Росії
3 сiчня, 20:17
Трамп вважає, що ця історія взагалі не накладає на нього зобовʼязання
Навіщо Трамп запросив Росію у раду миру і що це означає для України
20 сiчня, 10:48
Сенатор США закликає Трампа перехоплювати російські танкери
Сенатор США закликає Трампа перехоплювати російські танкери
3 сiчня, 06:26
На місці влучання спалахнула пожежа
Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі
13 сiчня, 10:35
Павло Єлізаров створив підрозділ, що знищив російську техніку на $12 млрд
Зеленський назвав імʼя нового заступника командувача Повітряних сил
19 сiчня, 20:48
Зеленський повідомив, що зустріч посадовців трьох країн відбуватиметься на технічному рівні
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
22 сiчня, 17:10
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
Вчора, 10:43
В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми 6 січня 2026 року
6 сiчня, 11:18
Свищев не навів жодних фактів, які б могли підтвердити його слова
Депутат Думи влаштував істерику через матеріал «Главкома» про російських санкарів
9 сiчня, 18:01

Події в Україні

Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події
Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події
Харків протягом дня атакували ворожі дрони: наслідки
Харків протягом дня атакували ворожі дрони: наслідки
Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу
Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми
Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua