Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву
Наразі на аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників
фото: Ігор Клименко/Telegram

Рятувальники, поліція та волонтери забезпечують мешканців Києва теплом, гарячим чаєм і медичною допомогою

У Києві тривають масштабні аварійно-відновлювальні роботи. Задіяні всі підрозділи ДСНС України та додаткові сили з інших регіонів. На об’єктах працюють верхолази та спеціальний підрозділ «Дельта». Як інформує «Главком», про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як розповів міністр, умови роботи надзвичайно складні: мороз, значне фізичне навантаження та виснаження рятувальників. Сьогодні, 25 січня, на жаль, сталася трагедія – загинув досвідчений працівник служби.

Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву фото 1

«Я хотів би висловити щирі слова підтримки його сім’ї. Війна забирає не лише на фронті, а й тут, у тилу», – зазначив Ігор Клименко.

Як розповів міністр, в Києві розгорнули 91 намет. 71 із них – на лівобережжі.

Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву фото 2

Після моніторингу потреб громадян встановлено намети безпосередньо біля житлових будинків, де проживає від 12 до 14 тисяч киян. Люди зможуть зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячого чаю».

«Ми прийняли рішення розгорнути два великі комплекси наметів, один з них розрахований мінімум на 300 осіб. Тут передбачені місця для маломобільних людей та медична допомога. Для цього працюють 15 медичних фельдшерських бригад на цілодобовій основі», – додав Клименко.

Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву фото 3

Також удвічі збільшено присутність поліції у цих районах, а в кожному наметі чергують два рятувальники та один поліцейський.

«Це дозволяє оперативно надавати допомогу у будь-який час доби», – пояснив міністр.

Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву фото 4

 «Ми доводимо інформацію про проблеми до органів місцевого самоврядування, щоб вони могли оперативно усувати неполадки в інфраструктурі та забезпечити тепло та електроенергію в оселях громадян», – зазначив міністр.

За його словами, наразі на аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників, які чергують через високі навантаження та температуру близько -10°C. Висота робіт сягає від 20 до 60 метрів, а підвищена сирість уночі ускладнює завдання.

Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву фото 5

Паралельно у столиці працює понад 90 пунктів обігріву ДСНС, додаткові намети розгортають у дворах багатоповерхівок, а співпраця з World Central Kitchen і Червоним Хрестом забезпечує мешканців гарячою їжею та базовою допомогою.

Нагадаємо, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня. 

Як відомо, на фоні подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення. 

