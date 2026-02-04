CNN: Венесуельська нафта є ключовою для плану Трампа щодо Росії, але є проблема

Дональд Трамп впевнений, що розблокування нафтових запасів Венесуели створить непереборний тиск на бюджет РФ

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про масштабну торговельну угоду з Індією, яка може кардинально змінити світові енергетичні потоки. За умовами домовленості, Вашингтон суттєво знижує мита на індійські товари – з 50% до приблизно 18%, – скасовуючи штрафні санкції, запроваджені раніше через закупівлю Нью-Делі російської нафти. Натомість прем'єр-міністр Нарендра Моді нібито погодився припинити імпорт російської сировини, замістивши її нафтою зі США та Венесуели. Трамп розглядає цей крок як фінансовий удар по Кремлю, оскільки Індія була одним із найбільших покупців російської нафти після початку повномасштабної війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Центральним елементом цієї стратегії стає Венесуела, де 3 січня цього року відбулася радикальна зміна влади після захоплення Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями. Тимчасова очільниця країни Делсі Родрігес уже підписала законодавчі реформи, що відкривають нафтовий сектор для іноземних інвесторів. Венесуельська важка нафта за своїми характеристиками дуже схожа на російську Urals, що робить її ідеальною альтернативою для індійських нафтопереробних заводів, пристосованих до роботи саме з такою сировиною. Це створює умови, за яких Росія може остаточно втратити індійський ринок на користь латиноамериканського конкурента під контролем США.

Однак експерти галузі застерігають від надмірного оптимізму, оскільки реалізація цього плану стикається з серйозними технічними перешкодами. По-перше, нафтова інфраструктура Венесуели перебуває в занедбаному стані після років безгосподарності, і для повернення до пікових обсягів видобутку в 3 мільйони барелів на день знадобляться десятки мільярдів доларів та роки праці. Наразі країна видобуває лише близько 1 млн барелів, більша частина яких іде до Китаю. По-друге, Індії потрібен час на модернізацію логістики та розрив існуючих контрактів із Москвою, яка досі продає нафту зі значними знижками через «тіньовий флот».

Незважаючи на ці складнощі, угода вже почала приносити перші результати: індійські державні нафтові компанії почали скорочувати нові замовлення з Росії, очікуючи на офіційні інструкції щодо венесуельських поставок. Трамп впевнений, що комбінація тарифних пільг для Індії та розблокування нафтових запасів Венесуели створить непереборний тиск на бюджет РФ. У довгостроковій перспективі це може стати одним із найефективніших інструментів припинення війни, оскільки позбавлення Росії нафтодоларів прямо впливає на її здатність фінансувати військові дії.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі. Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни».

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив факт телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Однак він не уточнив, чи порушувалося під час неї питання можливого відмовлення Індії від російської нафти

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем привітав відмову Індії від російської нафти та заявив, що рішення Нью-Делі припинити закупівлю російської нафти посилює економічний тиск на Москву та скорочує фінансові ресурси, які Кремль використовує для ведення війни.

Проте, Російська Федерація не має інформації про відмову Індії від російської нафти. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що «з цього приводу якихось заяв із Делі ми не чули». Водночас він наголосив, що Москва планує і далі розвивати двосторонні відносини з Делі.