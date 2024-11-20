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Росія підготувала план розподілу України – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія підготувала план розподілу України – ЗМІ
Так звана російська карта розподілу України
фото: «Інтерфакс-Україна»

Росія хоче поділити територію України на «нові регіони Росії», «проросійське державне утворення» та «спірні території»

Міністерство оборони Росії підготувало документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. Він передбачає ліквідацію української державності та розподіл українських територій на три частини. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві.

Зазначається, що Росія через уряди та представників іноземних держав намагатиметься донести план до майбутньої адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа.

За даними ЗМІ, Російська Федерація хоче поділити територію України на три частини:

  1. «Нові регіони Росії» – передбачає офіційне входження до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим та м. Севастополь. На виконанні цього завдання на сьогодні зосереджуються основні військові зусилля кремля.
  2. «Проросійське державне утворення» – передбачає формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та Києва. Це також включає відмову від європейської та євроатлантичної інтеграції і російську військову присутність (розміщення військових баз на кшталт Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії).
  3. «Спірні території» (західна частина України) – входить Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій має вирішуватись між Росією та іншими суміжними державами - Угорщиною, Польщею, Румунією.

Як зазначає агенція, Кремль прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями:

  • «Домінування США та Заходу».
  • «Набуття Китаєм статусу провідної держави світу».
  • «Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу».
  • «Регіоналізація/хаотизація».

Сценарій «Домінування США та Заходу» та «Набуття Китаєм статусу провідної держави світу» оцінюються росіянами як несприятливі для Росії, що можуть виникнути у разі програшу або заморожування війни з Україною.

Водночас у сценаріях «Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу» і «Регіоналізація/хаотизація» Росія передбачає перемогу над Україною та прийнятний для Москви розвиток ситуації у світі.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей. 

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

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Теги: росія Україна розвідка США Дональд Трамп

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