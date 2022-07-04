Нафтові війни. Іран пропонує Китаю великі знижки, щоб витіснити Росію

Росія та Іран ведуть боротьбу за китайський ринок

Іран змушений знижувати ціну на свою і без того дешеву нафту, оскільки Росія отримує більшу опору на ключовому китайському ринку. Про це пише видання Вloomberg.

Китай став важливим напрямком для російської нафти, оскільки Москва прагне зберегти потоки після наслідків її вторгнення в Україну. Це призвело до посилення конкуренції з Іраном на одному з небагатьох ринків, що залишилися для поставок його сирої нафти, які були значно обмежені санкціями США.

Російський експорт до Китаю зріс до рекорду в травні, коли виробник ОПЕК+ обійшов свого союзника по картелю Саудівську Аравію як головного постачальника для найбільшого світового імпортера. Попри те, що Іран знизив ціни на нафту, щоб залишатися конкурентоспроможним на китайському ринку, він все ще підтримує стабільні потоки, ймовірно, частково через зростання попиту, оскільки Китай пом’якшує суворі обмеження щодо вірусів, які придушили споживання нафтопродуктів.

«Єдина конкуренція між іранськими та російськими барелями може виявитися в Китаї, що буде цілком на користь Пекіну», — сказав Вандана Харі, засновник Vanda Insights у Сінгапурі. «Це також, ймовірно, змусить виробників Перської затоки занепокоїтися, побачивши, що їхні цінні ринки захоплені сирою нафтою зі значними знижками».

Незалежні нафтопереробники Китаю є основними покупцями російської та іранської нафти, і дешеві поставки важливі, оскільки вони обмежені правилами щодо експорту палива, на відміну від державних переробників.

Нагадаємо, розслідувачі з’ясували, як російська нафта в обхід санкцій потрапляє до Європи.

Нагадаємо, що танкери з російською нафтою все частіше рухаються інкогніто, з вимкненими трекерами.

Раніше повідомлялося, що через санкції Росія майже на третину знизить видобуток нафти.

Тим часом РФ зараз заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до війни. Зокрема, Китай став найбільшим імпортером російської нафти.

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