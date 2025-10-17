Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
Президент України прокоментував особливості переговорів у Білому домі
фото: gettyimages

Зеленський розповів, чим відрізняється нинішня зустріч із Трампом від попередніх
 

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чим нинішня зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі відрізняється від попередніх. За його словами, переговори проходять у конструктивному форматі, а американський лідер добре обізнаний про ситуацію на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Під час брифінгу після зустрічі в Білому домі Зеленський відповів на питання журналістів щодо особливостей нинішніх переговорів із президентом США.

«По-перше, костюм той самий, бо президент той самий. У наступного президента буде інший костюм», – жартома зазначив український лідер.

Водночас він наголосив на важливості діалогу з Трампом. «Щодо наших відносин із президентом Трампом – у нас важливі діалоги, і ми починаємо розуміти один одного. Президент добре обізнаний про ситуацію на фронті, знає багато деталей. Це дуже допомагає», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підкреслив, що американські «Джавеліни» стали вирішальним фактором для захисту Києва на початковому етапі війни. За його словами, без цих протитанкових ракет російські війська могли швидко захопити столицю України. Трамп також зазначив, що частина російських сил загрузла у багнюці, що додатково уповільнило їхній наступ.

Американський президент Дональд Трамп підкреслив, що стильний костюм Зеленського додає авторитету та демонструє впевненість під час переговорів.
За словами Трампа, між ним та Зеленським складаються добрі стосунки, що сприяє конструктивному діалогу під час зустрічі в Білому домі.

Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Читайте також:

Теги: переговори президент Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Король Чарльз III та Трамп оглядають почесну варту під час візиту до Віндзорського замку 17 вересня 2025 року
Експертка з мови тіла проаналізувала взаємодію Трампа і короля Чарльза під час офіційної зустрічі
18 вересня, 02:36
Речник ВООЗ підкреслив, що «наука довела», що вакцини не викликають аутизму
ВООЗ спростовує заяву Трампа про зв’язок між аутизмом і парацетамолом
23 вересня, 14:46
Диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці
Трамп: Мої стосунки з Путіним нічого не означали
23 вересня, 23:59
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру та хоче отримати її за будь-яку ціну
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
29 вересня, 18:35
Зеленський: Я вважаю, що Європі необхідно якомога швидше створити «Стіну дронів»
Зеленський виступив на саміті в Данії (відео)
2 жовтня, 11:52
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
22 вересня, 15:47
Куйбишевський НПЗ після атаки дронів
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
20 вересня, 13:12
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: трансляція
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: трансляція
24 вересня, 16:27
Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили важливість захисту спільних цінностей
Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп, нові правила військового обліку. Головне за 25 вересня
25 вересня, 21:11

Політика

Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Американський лідер похвалив костюм Зеленського
Американський лідер похвалив костюм Зеленського

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua