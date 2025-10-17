Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива

Зеленський розповів, чим відрізняється нинішня зустріч із Трампом від попередніх



Президент України Володимир Зеленський пояснив, чим нинішня зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі відрізняється від попередніх. За його словами, переговори проходять у конструктивному форматі, а американський лідер добре обізнаний про ситуацію на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Під час брифінгу після зустрічі в Білому домі Зеленський відповів на питання журналістів щодо особливостей нинішніх переговорів із президентом США.

«По-перше, костюм той самий, бо президент той самий. У наступного президента буде інший костюм», – жартома зазначив український лідер.

Водночас він наголосив на важливості діалогу з Трампом. «Щодо наших відносин із президентом Трампом – у нас важливі діалоги, і ми починаємо розуміти один одного. Президент добре обізнаний про ситуацію на фронті, знає багато деталей. Це дуже допомагає», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підкреслив, що американські «Джавеліни» стали вирішальним фактором для захисту Києва на початковому етапі війни. За його словами, без цих протитанкових ракет російські війська могли швидко захопити столицю України. Трамп також зазначив, що частина російських сил загрузла у багнюці, що додатково уповільнило їхній наступ.

Американський президент Дональд Трамп підкреслив, що стильний костюм Зеленського додає авторитету та демонструє впевненість під час переговорів.

За словами Трампа, між ним та Зеленським складаються добрі стосунки, що сприяє конструктивному діалогу під час зустрічі в Білому домі.

Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.