Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
фото: соцмережі

Завод може відновити виробництво на початку листопада

Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що входить до складу компанії «Роснефть», припинив первинну переробку нафти в неділю, 19 жовтня, після удару безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нафтопереробний завод зупинив установку дистиляції нафти CDU-11 потужністю 18 900 метричних тонн на добу, або близько 138 540 барелів на добу. Інша основна установка, CDU-9, зупинилася ще в неділю.

Первинна переробка нафти на нафтопереробному заводі була раніше призупинена після того, як минулого місяця завод атакували дрони. Завод може відновити виробництво на початку листопада.

За даними галузевих джерел, минулого року нафтопереробний завод переробив 5,74 млн тонн сирої нафти, виробив 1,10 млн тонн автомобільного бензину, 1,64 млн тонн дизельного палива та 1,27 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження двох великих підприємств на території Російської Федерації, а також складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську. Усі атаки були здійснені в ніч на 19 жовтня.

На території Новокуйбишевський НПЗ (Самарська область) зафіксовано вибухи та пожежу. За попередньою інформацією, було уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ).

