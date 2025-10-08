РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах

Деталі удару уточнюються

У середу, 8 жовтня, російська терористична армія атакувала Суми безпілотниками. Зафіксовано «прильоти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

«Перший «приліт» – у Ковпаківському районі міста. Внаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступний удар російського БпЛА прийшовся по даху житлового будинку у Зарічному районі. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські війська атакували Суми, уражено тролейбус і пошкоджено вікна в житлових та нежитлових приміщеннях. Пасажир і водійка отримали допомогу на місці.

Раніше у Сумах російські війська атакували перинатальний центр, внаслідок чого загорівся дах будівлі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міський голова Сум Артем Кобзар. На момент удару всередині перебували 11 дітей, 35 пацієнток та 120 працівників центру. Усім вдалося спуститися в укриття, тому постраждалих немає.