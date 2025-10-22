Reuters: Росія надіслала документ США зі сценарієм закінчення війни

У документі також підкреслюється, що Росія зберігає максималістські вимоги до України

Росія повторила свої попередні умови щодо мирної угоди з Україною в неофіційному документі, надісланому США минулими вихідними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У цьому документі, відомому як «неофіційний документ», Росія підтвердила вимогу щодо повного контролю над Донеччиною, відкидаючи ідею президента США Дональда Трампа про заморожування ліній фронту.

Вимоги Москви також включають категоричну позицію про те, що війська НАТО не повинні бути розгорнуті на території України в рамках мирної угоди.

Як повідомило The Washington Post, Путін у розмові з Трампом вимагав від України повний контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей. Саме таку пропозицію Путін нібито зробив Трампу.

Тоді Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Пізніше газета The Financial Times повідомила, що на зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить».

Як стверджує видання, під час бесіди Трамп перебивав українського лідера, кричав та відкидав у бік карти фронту, які взяв з собою Зеленський. Глава Білого дому наполягав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.