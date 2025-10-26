Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч

Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни

«Главком» зібрав головні події ночі проти 26 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські терористи атакувала Київ, у столиці понад двадцять поранених, серед них є діти, Чернігів також опинився під атакою РФ, на щастя, там люди не постраждали, президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з Путіним, але за одніє умови, крім того, американський лідер зробив заяву про Китай та Індію.

Атака на Київ

У ніч на 26 жовтня російська терористична армія вдарила по Києву безпілотниками. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Як повідомив Ткаченко, уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку у Деснянському районі.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів, а за іншою адресою в Деснянському районі падіння уламків на 16-поверховий будинок. Всі служби прямують на місці.

Ткаченко пізніше написав, що горить багатоквартирний житловий будинок та повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі, серед них – діти.

Україна перейшла на зимовий час

У ніч із 25 на 26 жовтня Україна перейшла на зимовий час – о 4-й ранку стрілки годинників перевели на одну годину назад. Таким чином, тривалість цієї доби збільшилася на одну годину.

Перехід на зимовий і літній час в Україні відбувається вже майже 40 років – в останню неділю жовтня та в останню неділю березня. Сучасні електронні пристрої змінюють час автоматично, а власникам механічних годинників потрібно зробити це вручну.

Україна, як і більшість республік колишнього СРСР, запровадила переведення годинників 1981 року. Метою було заощадження електроенергії та подовження світлового дня. На початку 1990-х від переходів тимчасово відмовилися, однак уже в 1992 році систему повернули, аби синхронізувати час із європейськими країнами.

Трамп готовий зустрітися з Путіним, але є умова

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні.

«Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду (щодо завершення війни в Україні - ред.). Я не збираюся витрачати свій час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним, але це було дуже розчаровує», – заявив Трамп.

Він додав, розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході. У цьому контексті глава Білого дому мав на увазі Азербайджан і Вірменію.

Росія атакувала Чернігів

У ніч на 26 жовтня російські терористи вдарили безпілотниками по Чернігову. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За інформацією Брижинського, зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Повідомляється, що через падіння уламків БпЛА на території загорівся автомобіль.

Трамп заявив, що Китай скоротив закупівлі російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю припинила їх.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи планує він обговорювати з головою КНР Сі Цзіньпіном питання закупівель російської нафти та чи турбує його те, що Китай продовжує купувати енергоносії з РФ.

У відповідь президент США зазначив: «Можливо, я буду це обговорювати. Але знаєте, що робить Китай… Мабуть, ви вже бачили сьогодні – Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю. І ми вже запровадили санкції», – заявив Трамп.

Трамп: На Близькому Сході встановлено міцний мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який, на його думку, має шанс стати вічним.

Він закликав угруповання ХАМАС негайно розпочати повернення тіл загиблих заручників, зокрема двох громадян США, попередивши, що у разі відмови країни, які беруть участь у мирному процесі, вдадуться до відповідних дій.