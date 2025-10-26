Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
фото: The White house/Facebook

«Главком» зібрав головні події ночі проти 26 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські терористи атакувала Київ, у столиці понад двадцять поранених, серед них є діти, Чернігів також опинився під атакою РФ, на щастя, там люди не постраждали, президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з Путіним, але за одніє умови, крім того, американський лідер зробив заяву про Китай та Індію.

Атака на Київ 

У ніч на 26 жовтня російська терористична армія вдарила по Києву безпілотниками. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Як повідомив Ткаченко, уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку у Деснянському районі. 

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів, а за іншою адресою в Деснянському районі падіння уламків на 16-поверховий будинок. Всі служби прямують на місці.

Ткаченко пізніше написав, що горить багатоквартирний житловий будинок та повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі, серед них – діти. 

Україна перейшла на зимовий час

У ніч із 25 на 26 жовтня Україна перейшла на зимовий час – о 4-й ранку стрілки годинників перевели на одну годину назад. Таким чином, тривалість цієї доби збільшилася на одну годину.

Перехід на зимовий і літній час в Україні відбувається вже майже 40 років – в останню неділю жовтня та в останню неділю березня. Сучасні електронні пристрої змінюють час автоматично, а власникам механічних годинників потрібно зробити це вручну.

Україна, як і більшість республік колишнього СРСР, запровадила переведення годинників 1981 року. Метою було заощадження електроенергії та подовження світлового дня. На початку 1990-х від переходів тимчасово відмовилися, однак уже в 1992 році систему повернули, аби синхронізувати час із європейськими країнами.

Трамп готовий зустрітися з Путіним, але є умова

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні. 

«Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду (щодо завершення війни в Україні - ред.). Я не збираюся витрачати свій час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним, але це було дуже розчаровує», – заявив Трамп.

Він додав, розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході. У цьому контексті глава Білого дому мав на увазі Азербайджан і Вірменію.

Росія атакувала Чернігів

У ніч на 26 жовтня російські терористи вдарили безпілотниками по Чернігову. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За інформацією Брижинського, зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Повідомляється, що через падіння уламків БпЛА на території загорівся автомобіль. 

Трамп заявив, що Китай скоротив закупівлі російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю припинила їх.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи планує він обговорювати з головою КНР Сі Цзіньпіном питання закупівель російської нафти та чи турбує його те, що Китай продовжує купувати енергоносії з РФ.

У відповідь президент США зазначив: «Можливо, я буду це обговорювати. Але знаєте, що робить Китай… Мабуть, ви вже бачили сьогодні – Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю. І ми вже запровадили санкції», – заявив Трамп.

Трамп: На Близькому Сході встановлено міцний мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який, на його думку, має шанс стати вічним.

Він закликав угруповання ХАМАС негайно розпочати повернення тіл загиблих заручників, зокрема двох громадян США, попередивши, що у разі відмови країни, які беруть участь у мирному процесі, вдадуться до відповідних дій.

Теги: Віталій Кличко Дональд Трамп Чернігів Тимур Ткаченко Київ переведення часу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деілька днів тому Трамп зазначив, що настав час для введення санкцій
Politico: Санкції Трампа можуть допомогти Європі остаточно позбутися російської нафти
Сьогодні, 01:46
Задля збереження руху транспорту та пішоходів шляхопроводом усі роботи виконуються із частковим поетапним обмеженням
Капремонт шляхопроводу на вулиці Полярній: що вже зроблено (фото)
23 жовтня, 17:05
Трамп: Ми будемо говорити з ним (із Зеленським - «Главком») про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
16 жовтня, 05:43
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
Нові заяви Трампа, удар по Дніпропетровщині: головне за ніч
15 жовтня, 05:36
Через різноманітність форм молочних пакетів не завжди можна одразу зрозуміти, де більший об’єм
Куди зник «чесний» літр? Чому в Україні молочні продукти «легшають» без попередження Якість життя
14 жовтня, 10:45
Медика затримали під час чергового отримання неправомірної вигоди від водія, який перебував у стані сп’яніння
«Тверезість» за $1 тис. Столичний нарколог отримав підозру за торгівлю довідками
8 жовтня, 10:59
У Києві оголошено I рівень небезпечності
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
8 жовтня, 09:19
Обвинувачений Артем Косов із надуманих причин позбавив життя 16-річного Максима Матерухіна
Убивство підлітка на фунікулері: чи виправдане довічне покарання? Фаховий розбір юристів Війна і право
2 жовтня, 10:25
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру та хоче отримати її за будь-яку ціну
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
29 вересня, 18:35

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2025
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
CNN: Війна в Україні перетворилась на змагання імпровізацій та інновацій
CNN: Війна в Україні перетворилась на змагання імпровізацій та інновацій
ISW: Українські війська звільнили село на Харківщині
ISW: Українські війська звільнили село на Харківщині
На Донеччині бронемашини окупантів загрузли в болоті під час штурму
На Донеччині бронемашини окупантів загрузли в болоті під час штурму

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua