Добропільська операція: Зеленський повідомив нові подробиці

Президент наголосив, що від початку добропільської операції із 21 серпня росіяни мають уже більш ніж 12 тис. втрат

Сьогодні, 8 жовтня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Особлива увага була приділена Добропільській операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Довга доповідь була сьогодні і головкома Олександра Сирського – майже годину ми з ним говорили – по всіх фронтових напрямках, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції», – йдеться у заяві.

Президент наголосив, що від початку добропільської операції із 21 серпня росіяни мають уже більш ніж 12 тис. втрат в районах Покровська, Добропілля.

«Із цих 12 тис. у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп’янськ – я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії, є дійсно непогані результати», – додав глава України.

Як повідомлялося, Сили Оборони України продовжують відсіч ворожих атак на сході України. Українські війська зачистили село Нове Шахове, відкинувши противника, який намагався просунутися в цьому регіоні.

До слова, в Україні триває 1323-й день повномасштабної війни.