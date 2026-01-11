1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу

1418 днів війни – Росія втратила всі шанси

1418. Сьогодні тривалість нашої війни зрівнялася з тривалістю так званої Великої Вітчизняної.

За цей час Росія втратила будь-яку можливість досягнути трьох головних цілей, поставлених у 2022 році. Росії тепер не має жодного шансу:

стати третім полюсом світу;

повернути повний поліцейський контроль над пострадянським простором;

зупинити десловʼянізацію Росії.

Путін продовжує війну від безпорадності. Він не хоче сказати самому собі: він програв все на що він ставив.