1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу
1418 днів війни – Росія втратила всі шанси
1418. Сьогодні тривалість нашої війни зрівнялася з тривалістю так званої Великої Вітчизняної.
За цей час Росія втратила будь-яку можливість досягнути трьох головних цілей, поставлених у 2022 році. Росії тепер не має жодного шансу:
- стати третім полюсом світу;
- повернути повний поліцейський контроль над пострадянським простором;
- зупинити десловʼянізацію Росії.
Путін продовжує війну від безпорадності. Він не хоче сказати самому собі: він програв все на що він ставив.
