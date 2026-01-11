Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Головні цілі Путіна у війні зруйновані
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

1418 днів війни – Росія втратила всі шанси

1418. Сьогодні тривалість нашої війни зрівнялася з тривалістю так званої Великої Вітчизняної.

За цей час Росія втратила будь-яку можливість досягнути трьох головних цілей, поставлених у 2022 році. Росії тепер не має жодного шансу:

  • стати третім полюсом світу;
  • повернути повний поліцейський контроль над пострадянським простором;
  • зупинити десловʼянізацію Росії.

Путін продовжує війну від безпорадності. Він не хоче сказати самому собі: він програв все на що він ставив.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маринович пояснив, що війна не змінила українські еліти
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу
8 сiчня, 11:53
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину
Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
1 сiчня, 14:00
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
30 грудня, 2025, 19:07
Ющенко розповів історію про жертовність матері, яка благословила свого сина на війну
Чому розплакався Ющенко? Третій президент розповів зворушливу історію
26 грудня, 2025, 13:41
Дії Путіна демонструють повну відсутність інтересу до дипломатії
Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України
25 грудня, 2025, 23:27
Антоніу Кошта зробив заяву про допомогу Україні
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
19 грудня, 2025, 06:17
Чехія не ручатиметься за Україну – всі крони потрібні громадянам
«Скарбниця порожня»: Чехія відмовляється від фінансових гарантій Україні
15 грудня, 2025, 10:45
Протест у Томську
Російська молодь вийшла на протест (відео)
14 грудня, 2025, 12:27
Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту
Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту
13 грудня, 2025, 17:27

Вадим Денисенко

1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу
1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Про що домовилися в Парижі
Про що домовилися в Парижі
Обмін Тайваню на Україну? Новий міф роспропаганди після Венесуели
Обмін Тайваню на Україну? Новий міф роспропаганди після Венесуели
Удари по Венесуелі: слабке місце тіньового флоту Росії
Удари по Венесуелі: слабке місце тіньового флоту Росії
Україна-2026. Прогноз
Україна-2026. Прогноз

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua