Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Що насправді отримав Путін у Пекіні?

Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
фото з відкритих джерел

Китай остаточно стає покупцем останньої надії для Росії

Останній рік стратегічний горизонт планування Путіна – це 5-6 місяців. У Пекіні він виграв для себе цей час. Він знову вірить у новий наступ (пів року тому він вірив так само у літній наступ, який все змінить). Але, насправді, він просто знову тягне час.

• 1 •

Ми можемо на 100% стверджувати, що Китай пообіцяв Путіну не змінювати правила торгівлі наступні кілька місяців. Простіше кажучи, Пекін не буде ускладнювати фінансові та логістичні ланцюжки. Але точно так само, як і до цього Пекін не буде продавати зброю Росії. Тут варто зазначити: правила торгівлі не змінюються і з Україною (нагадаю, що КНР наш найбільший торговий партнер і ключовий постачальник БПЛА).

• 2 •

З великою часткою імовірності Китай пообіцяв РФ певний час викуповувати частину тієї нафти, яка мала йти в Індію. Простіше кажучи, падіння нафтової виручки Москви буде не 30, а 10-15%. Правда, в усьому цьому є два важливі нюанси:

  1. Китай для Росії остаточно стає покупцем останньої надії і має можливість вимагати максимальних знижок, чого Москва справді боїться;
  2. До останнього часу Китай, як нафтозалежна держава завжди дуже ретельно ставився до диверсифікації і ніколи досі не дозволяв якомусь продавцю займати привілейоване становище. Тому, існує вірогідність, що така «щедрість» буде тимчасовою. Або ж Росія змушена буде йти на поступки долі у нафтовидобутку і навіть транспортуванні. За будь-яких обставин – це пастка для РФ.

• 3 •

Майже непоміченим пройшло рішення ШОС про перший крок до створення воєнної надбудови цієї організації. Так було створено «Універсальний центр по протидії викликам та загрозам країн-учасників ШОС». Ні, це не військово-політичний союз і тим більше, не НАТО-2.

Але це пробний шар у цьому напрямку. І що важливо, ця надбудова двома ногами заходить на територію і можливості ОДКБ. Це вагомий крок не лише по спробі створення у середньостроковому майбутньому свого воєнного союзу, але вже зараз – це удар по Росії і її амбіціям в центральній Азії. Більш детально у себе на Facebook писав Ігар Тишкевіч, рекомендую прочитати цей пост.

• 4 •

Судячи з заяв Ушакова, Росія пробувала пропонувати Китаю створення китайсько-російсько-американських СП по роботі на арктичному шельфі та по логістиці на Північному морському шляху. Взагалі бути посередником в китайсько-американських переговорах - це золота мрія Кремля. Але ця ідея, схоже не отримала підтримки. Та й з точки зору логіки це складно поки собі уявити.

За пару тижнів аналітичний центр «Ділова Столиця» презентуватиме дослідження по внутрішньоросійським іграм на Північному морському шляху, а зараз лише скажу одну річ: Арктика – це величезні поклади рідкоземів і тут важко уявити китайсько-американські СП, а росіяни просто не мають технологій для розробки цих родовищ.

• 5 •

І наостанок я хотів би звернути увагу на надважливий факт: 3.09.2025 року, парадом у Пекіні Китай голосно заявив: я другий полюс світу і буду себе відповідно поводити. До цієї логічної заяви виявилися не готовими ні у Вашингтоні, ні в Європі. А Україна робить вигляд, що нічого не відбувається.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
