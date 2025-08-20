Головна Світ Політика
Маск призупиняє плани зі створення політичної партії: газета WSJ назвала причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Маск призупиняє плани зі створення політичної партії: газета WSJ назвала причину
Маск розглядає можливість підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти в 2028 році
колаж glavcom.ua

Ілон Маск останнім часом частково зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом

Генеральний директор Tesla Ілон Маск тихо гальмує плани щодо створення політичної партії, повідомляючи союзникам, що хоче зосередитися на своїх компаніях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету The Wall Street Journal.

Маск представив партію в липні після публічної суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроєкту про зниження податків і витрати. За даними газети, останнім часом він частково зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і визнав перед своїми соратниками, що створення політичної партії зашкодить його відносинам з Венсом.

Зазначається, що мільярдер розглядає можливість використання частини своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти у 2028 році.

Генеральний директор Tesla і SpaceX витратив майже $300 млн у 2024 році, щоб допомогти Трампу та іншим республіканцям бути обраними. Венс, який закликав до перемир'я після публічної суперечки Маска з Трампом, підтвердив свою позицію в серпні і сказав, що попросив мільярдера повернутися до лав республіканців.

Нагадаємо, Ілон Маск оголосив про формування нової партії після підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який збільшує державний борг на трильйони доларів.

До слова, Трамп назвав, хто з Республіканської партії зможе в майбутньому зайняти президентське крісло. Репортер поставив питання американському лідеру щодо третього терміну та нагадав, що днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, віцепрезидент Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом на пост президента США.

Трамп відповів: «Ну, якщо чесно, найімовірніше – він і є віцепрезидентом. Думаю, Марко також цілком може якось об’єднатись із Джей Ді. У нас взагалі багато неймовірних людей – деякі з них, до речі, зараз у цій залі».

