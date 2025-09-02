Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Саміт ШОС прийняв підсумкову декларацію без згадки про Україну
фото з відкритих джерел

Китай диктує правила: підсумки саміту ШОС

Історичні результати саміту ШОС у Китаї

  1. Визнання переваги Китаю над США у світовому масштабі та розвитку.
  2. Визнання найбільшого внеску лідера Китаю Сі Цзіньпіна у розвиток ШОС як перспективної геополітичної структури та механізму.
  3. Публічна відмова путінської Росії від своєї зони впливу у Центральній Азії, від Киргизії до Афганістану.
  4. Збереження непорушності міжнародних кордонів країн ШОС. Жодних переворотів Кремля або «СВО» Росії у Центральній Азії, особливо в Азербайджані та Казахстані. Зниження рівня конфліктності між країнами ШОС і миротворча роль Китаю.
  5. Початок процесу притирання країн ШОС під егідою Пекіна.
  6. Стартував процес авторитарної уніфікації політичних систем країн ШОС за прикладом країн СЕВ і Варшавського договору при СРСР. Створення єдиного авторитарного простору у Центральній Азії і обмін досвідом.
  7. Вироблення загальної стратегії щодо тарифної політики президента США Трампа.
  8. Пошук спільних інтересів БРІКС і ШОС у період кризи глобалізму і Заходу.
  9. Спільне використання Китаєм і ШОС модної концепції Глобального Півдня і багатополярності.

Решта у секретних міжурядових протоколах.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай саміт росія війна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За деякими оцінками, удари українських дронів по російських НПЗ вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробки РФ
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
Сьогодні, 13:41
Ювелірна компанія «Золотий вік» розірвала співпрацю з Настею Каменських після того, як та нещодавно на концерті у США заспівала російською
Як КДБ створювала Московську церкву в Україні і до чого тут Настя Каменських
Вчора, 13:13
Жулін: Я просто став фанатом Путіна тепер, тому що у зовнішній політиці я прямо гордий тим, що він робить
Російський тренер, який має паспорт США, заявив, що «став фанатом Путіна»
29 серпня, 10:01
Франція готує лікарні до великого європейського конфлікту
План на випадок війни: Франція готується прийняти сотні тисяч поранених
28 серпня, 08:26
Пожежа у Ростові-на-Дону
У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, виникла пожежа
27 серпня, 00:52
Зеленський та Трамп прокоментували, чи можливі вибори в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
18 серпня, 21:37
Вчені спрогнозували голод внаслідок ядерної зими
Що буде з планетою після ядерної війни? Вчені дали прогноз
11 серпня, 14:44
Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня
Зустріч Путіна та Трампа офіційно підтверджена. Кремль розкрив подробиці
9 серпня, 01:40
Трамп може розмістити американські ПВК в Україні – The Telegraph
Трамп може розмістити американські ПВК в Україні – The Telegraph
31 серпня, 04:00

Віктор Небоженко

Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри
Путін програв війну і тягне Росію у прірву
Путін програв війну і тягне Росію у прірву
Карма Росії
Карма Росії
Дві історичні помилки путінської Росії
Дві історичні помилки путінської Росії
Росіяни отримали бумеранг війни
Росіяни отримали бумеранг війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
16K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
12K
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
5117
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4456
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua