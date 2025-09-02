Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Історичні результати саміту ШОС у Китаї
- Визнання переваги Китаю над США у світовому масштабі та розвитку.
- Визнання найбільшого внеску лідера Китаю Сі Цзіньпіна у розвиток ШОС як перспективної геополітичної структури та механізму.
- Публічна відмова путінської Росії від своєї зони впливу у Центральній Азії, від Киргизії до Афганістану.
- Збереження непорушності міжнародних кордонів країн ШОС. Жодних переворотів Кремля або «СВО» Росії у Центральній Азії, особливо в Азербайджані та Казахстані. Зниження рівня конфліктності між країнами ШОС і миротворча роль Китаю.
- Початок процесу притирання країн ШОС під егідою Пекіна.
- Стартував процес авторитарної уніфікації політичних систем країн ШОС за прикладом країн СЕВ і Варшавського договору при СРСР. Створення єдиного авторитарного простору у Центральній Азії і обмін досвідом.
- Вироблення загальної стратегії щодо тарифної політики президента США Трампа.
- Пошук спільних інтересів БРІКС і ШОС у період кризи глобалізму і Заходу.
- Спільне використання Китаєм і ШОС модної концепції Глобального Півдня і багатополярності.
Решта у секретних міжурядових протоколах.
