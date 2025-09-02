Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну

Саміт ШОС прийняв підсумкову декларацію без згадки про Україну фото з відкритих джерел

Китай диктує правила: підсумки саміту ШОС

Історичні результати саміту ШОС у Китаї Визнання переваги Китаю над США у світовому масштабі та розвитку. Визнання найбільшого внеску лідера Китаю Сі Цзіньпіна у розвиток ШОС як перспективної геополітичної структури та механізму. Публічна відмова путінської Росії від своєї зони впливу у Центральній Азії, від Киргизії до Афганістану. Збереження непорушності міжнародних кордонів країн ШОС. Жодних переворотів Кремля або «СВО» Росії у Центральній Азії, особливо в Азербайджані та Казахстані. Зниження рівня конфліктності між країнами ШОС і миротворча роль Китаю. Початок процесу притирання країн ШОС під егідою Пекіна. Стартував процес авторитарної уніфікації політичних систем країн ШОС за прикладом країн СЕВ і Варшавського договору при СРСР. Створення єдиного авторитарного простору у Центральній Азії і обмін досвідом. Вироблення загальної стратегії щодо тарифної політики президента США Трампа. Пошук спільних інтересів БРІКС і ШОС у період кризи глобалізму і Заходу. Спільне використання Китаєм і ШОС модної концепції Глобального Півдня і багатополярності. Решта у секретних міжурядових протоколах. Читайте також: Інтереси ключових учасників Шанхайського саміту

