«Треба робити збір на ядерку?»: Співзасновник Monobank відреагував на зустріч Трампа та Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
«Треба робити збір на ядерку?»: Співзасновник Monobank відреагував на зустріч Трампа та Путіна
Гороховський: Убити понад 100 тис., покалічити ще більше 300 тис. і отримати червону доріжку. Щось із цим світом точно не так
Олег Гороховський запитав у своїх підписників, чи треба після зустрічі на Алясці знов робити «Збір на ядерку»

Співзасновник найбільшого українського онлайн-банку Monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі емоційно прокоментував зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, пише «Главком».

«Убити понад 100 тис., покалічити ще більше 300 тис. і отримати червону доріжку. Щось із цим світом точно не так», – написав він.

Крім того, Гороховський запитав у своїх підписників, чи треба після зустрічі на Алясці знов робити «Збір на ядерку». 88% українців відповіли «Звісно».

Як пише Reuters, за даними Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні, від початку повномасштабної війни загинуло щонайменше 13 844 мирних жителі. Представники ООН та української влади зазначають, що реальна кількість жертв може бути значно вищою через складність перевірки інформації з зони бойових дій.

Американські чиновники оцінюють втрати російської армії у сотні тисяч загиблих. За найскромнішими підрахунками, озвученими в травні спецпредставником Трампа в Україні Кітом Келлоггом, загальна кількість загиблих і поранених з обох боків перевищує 1,2 млн осіб.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

До слова, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

