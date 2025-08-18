Головна Новини
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі
фото: Білий дім

Лідери під час зустрічі обговорювали гарантії безпеки, тристоронню зустріч з Путіним та шляхи припинення війни

18 серпня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому, передає «Главком».

Білий дім опублікував серію фото з зустрічі президентів. Нещодавно з'явилось ще одне фото з гучним підписом: «У пошуках миру».

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським фото 1

Перед цим було фото з підписом: «Ми будемо працювати з Україною, ми будемо працювати з усіма, і ми подбаємо про те, щоб якщо буде мир – то це був тривалий мир».

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським фото 2

Ще раніше була опублікована світлина, на видно і главу Офісу президента Андрія Єрмака та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським фото 3

Як відомо, лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів.

Президенти зробили перші заяви, зокрема лідер України наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США.

«Главком» публікує повне відео з перемовин президентів.

Коментуючи переговори з Зеленським, Трамп заявив: «У нас був дуже успішний день, ми всі працюємо на одну мету – зупинити вбивства. Я щойно мав честь поспілкуватися з Зеленським, ми обговорили велику кількість питань».

Згодом відбулась зустріч українського президента Володимира Зеленського, американського президента Дональда Трампа та європейських лідерів, яка продовжилась за зачиненими дверима. 

До слова, днями Трамп зустрічав на Алясці російського диктатора Путіна. Спільне фото Трампа та Путіна було також підписано: «У пошуках миру».

