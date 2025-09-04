Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту

Адміністрація Трампа занепокоєна рішенням країн ЄС купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського президента Володимира Зеленського.

«Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина», – зазначив президент.

Зеленський пригадав, що коли Росія атакувала українську енергетику, а Україна відповідала аналогічними ударами, саме Угорщина і Словаччина скаржилися Трампу. «Тому Україна знайшла такий вид санкцій», – наголосив глава держави.

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою підтвердив, що адміністрація Трампа занепокоєна вибором Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати російську нафту. «І я думаю, це дуже добре, тому що часом вони надають аргумент, що дуже близькі до адміністрації США. Дуже добре, що адміністрація США каже, що треба припинити цю практику», – каже французький президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту. Трамп наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, оскільки, за його словами, за рік Росія отримала від ЄС €1,1 млрд від продажу палива. Він також закликав європейських лідерів чинити економічний тиск на Китай за його підтримку військових зусиль Росії.

Як відомо, за перше півріччя поточного року чистий прибуток російської держкомпанії «Роснафта» впав більш ніж на 68%, склавши $3 млрд. За словами гендиректора компанії Ігоря Сєчіна, основною причиною є збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК.

До слова, міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що його країна на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, щоб ускладнити РФ фінансування війни.