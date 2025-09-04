Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту
Президент США закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту
фото: Reuters

Адміністрація Трампа занепокоєна рішенням країн ЄС купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського президента Володимира Зеленського.

«Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина», – зазначив президент.

Зеленський пригадав, що коли Росія атакувала українську енергетику, а Україна відповідала аналогічними ударами, саме Угорщина і Словаччина скаржилися Трампу. «Тому Україна знайшла такий вид санкцій», – наголосив глава держави.

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою підтвердив, що адміністрація Трампа занепокоєна вибором Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати російську нафту. «І я думаю, це дуже добре, тому що часом вони надають аргумент, що дуже близькі до адміністрації США. Дуже добре, що адміністрація США каже, що треба припинити цю практику», – каже французький президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту. Трамп наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, оскільки, за його словами, за рік Росія отримала від ЄС €1,1 млрд від продажу палива. Він також закликав європейських лідерів чинити економічний тиск на Китай за його підтримку військових зусиль Росії.

Як відомо, за перше півріччя поточного року чистий прибуток російської держкомпанії «Роснафта» впав більш ніж на 68%, склавши $3 млрд. За словами гендиректора компанії Ігоря Сєчіна, основною причиною є збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК.

До слова, міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що його країна на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, щоб ускладнити РФ фінансування війни.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський нафта Угорщина Словаччина Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Эдине, що робить Росія – це вкладається у подальшу війну
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю
31 серпня, 22:19
Президент назвав ключові блоки гарантій безпеки для України
Президент назвав ключові блоки гарантій безпеки для України
29 серпня, 15:52
Україна погоджується на будь-який формат переговорів, тоді як Росія відкидає ідею саміту Зеленського з Путіним
Канцлер Німеччини закликав Путіна до переговорів, пригрозивши санкціями
26 серпня, 16:02
Юлія Паєвська Тайра – одна з найвідоміших українських парамедикинь
Президент нагородив орденом Свободи відому парамедикиню
24 серпня, 22:19
Зеленсьикй поділився деталями дронової угоди між УКраїною та США
Дронова угода з США. Зеленський розкрив перші деталі
21 серпня, 11:12
За словами військових, перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» остаточно зупинено
Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині
18 серпня, 17:08
Президент зробив заяву про підвищення стипендій
Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів
12 серпня, 16:40
Додатковий тиск на ринок Росії чинить уповільнення економіки Китаю
Росія готується до шокової ціни на нафту – розвідка
10 серпня, 14:15
Російська Федерація вже розглядатиме майбутню зустріч на Алясці як перемогу
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News
9 серпня, 16:58

Політика

Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту
Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту
Членство України в ЄС стане елементом гарантій безпеки – Зеленський
Членство України в ЄС стане елементом гарантій безпеки – Зеленський
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
Президент відреагував на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба
Зеленський анонсував новий формат захисту українського неба
Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»
Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»
Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу
Зеленський і лідери «коаліції охочих» зателефонували Трампу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
7109
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4483
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
4378
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4042
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua