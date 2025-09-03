У Китаї розпочався військовий парад. Трамп написав послання Путіну, Кіму та Сі

Путін, Сі та Кім під час військового параду в Китаї

Трамп заявив, що очільник Кремля та лідер Північної Кореї змовляються проти США

Президент США Дональд Трамп написав звернення до російського диктатора Путіна, лідера КНДР Кім Чен Ина та президента КНР Сі Цзіньпіна, які наразі утрьох перебувають на масштабному військовому параді у Пекіні.

Американський президент передав послання Сі, Путіну та Кіму. Він заявив, що очільник Кремля та лідер Північної Кореї змовляються проти США.

«Нехай президент Сі та чудовий народ Китаю мають великий і тривалий день святкування. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, оскільки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки», – написав Трамп.

Також Трамп зазначив, що «багато американців загинули у прагненні Китаю до перемоги та слави».

«Велике питання, на яке треба відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Сі Цзіньпін про величезну підтримку та «кров», яку Сполучені Штати Америки віддали Китаю, щоб допомогти йому забезпечити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника», – додав він.

Нагадаємо, У Пекіні проходить найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін прагне продемонструвати військову міць та дипломатичний вплив своєї країни, зібравши лідерів понад 20 держав, включаючи російського диктатора Володимира Путіна та диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина.