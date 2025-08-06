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Найбільші банки США відмовили Трампу в обслуговуванні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Найбільші банки США відмовили Трампу в обслуговуванні
JPMorgan та Bank of America «виключили» президента Трампа після тиску з боку банківських регуляторів адміністрації Байдена
фото із відкритих джерел

JPMorgan та Bank of America «виключили» Трампа з банківських рахунків під тиском адміністрації Байдена 

Найбільші банки США JPMorganChase та Bank of America відмовили президенту країни Дональду Трампу в обслуговуванні через протест 6 січня 2021 року, коли після першого президентського терміну адміністрація Трампа виступала проти визнання Джо Байдена новим американським лідером. Про це повідомила газета The New York Post із посиланням на джерела, пише «Главком».

«Регулюючі органи ясно дали нам зрозуміти, що ми не повинні мати з ним справи», – цитує банкірів NYP.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп готується підписати указ, яким посилить контроль за діяльністю американських банків. Фінансовим установам загрожуватимуть штрафи за відмову обслуговувати клієнтів із політичних причин.

Згідно з проєктом указу, банківським регуляторам нададуть вказівку розслідувати, чи порушували банки закон про рівні кредитні можливості, антимонопольне чи споживче законодавство.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав, хто з Республіканської партії зможе в майбутньому зайняти президентське крісло.

Репортер поставив питання Трампу щодо третього терміну та нагадав, що днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, віцепрезидент Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом на пост президента США.

Трамп відповів: «Ну, якщо чесно, найімовірніше – він і є віцепрезидентом. Думаю, Марко також цілком може якось об’єднатись із Джей Ді. У нас взагалі багато неймовірних людей – деякі з них, до речі, зараз у цій залі. Тож говорити ще зарано, але він справді чудово справляється, і на цьому етапі, мабуть, був би фаворитом».

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Теги: США Джозеф Байден банк Дональд Трамп

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