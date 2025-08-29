Екоподаток CBAM почне діяти Україні вже з 1 січня

Аналітики попереджають, що CBAM створить суттєве податкове навантаження

Європейська Комісія підтвердила, що Механізм регулювання вуглецевих кордонів (CBAM) почне діяти з 1 січня 2026 року, як було передбачено законодавчими актами ЄС. Відповідне роз’яснення надало Генеральне управління з оподаткування та митного союзу у відповідь на запит федерації Eurometal.

Імпортери продукції, що має значні вуглецеві викиди, зокрема виробники сталі, алюмінію та цементу, будуть змушені купувати сертифікати на шкідливі викиди. Їх продаж розпочнеться з 2027 року, але застосовуватимуться вони до продукції, імпортованої у 2026 році.

Українські промисловці та експортери, особливо в металургійній галузі, перебувають у зоні високого ризику. Аналітики попереджають, що CBAM створить суттєве податкове навантаження і сприятиме скороченню експорту до ЄС.

Хоча впродовж останніх років експерти закликали уряд активніше лобіювати інтереси країни у Брюсселі та домогтись відтермінування CBAM, цього зроблено не було. В результаті, як зазначають в Eurometal, впровадження механізму відбуватиметься за графіком і без змін.

Згідно з прогнозами галузевих асоціацій, перші економічні втрати для української промисловості можуть сягнути сотень мільйонів євро вже у 2026 році.