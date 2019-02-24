Суспільне і євробачення. Сага про бездарність і глупоту

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не треба прикриватися правилами Євробачення

Співачка Maruv, яку ніхто не знав і не чув, поїде на євробачення в Ізраїль. Уже без мене тисячі людей сказали про її російські гастролі і про те, який мир вона несе своїми нікому не відомими піснями. Я хочу написати зовсім про інше - про ідіотизм Суспільного і абсолютну некомпетентність як його керівництва, так і, судячи з усього, його наглядової ради.

Почну з елементарного. Умови участі в конкурсі, в силу воєнних дій з РФ можна було прописати на старті. Розповіді про те, що ми зв‘язані якимись європейськими правилами абсурд. Якщо хтось буде вам про це говорити - це означає лише одне, ніхто не хотів підняти задницю і жорстко поставити це питання. Якщо УЕФА розводить українські і російські команди, то Євробачення теж могло б зробити щось подібне. А якщо ні - треба було відмовлятися від конкурсу.

Тут ми підходимо до другого пункту - чому Суспілтне «забуло» підняти задницю. Справа тут перш за все в грошах. Зураб Аласанія, звичайно, навчився майстерно говорити про те, що в нього немає грошей. Але чомусь всі забувають, що його партнеру, телеканалу СТБ, чомусь вигідно займатися цим проектом. Чому? Та тому, що на відміну від суспільного, там нормально працює комерційна служба. Я можу стверджувати, що на суспільному немає грошей на такі проекти виключно з однієї причини: там просто немає служби промо і служби реклами. Маючи рейтингові програми, а Євробачення - це високий рейтинг, не продавати таку програму - просто бездарність.

Між інших, з цього випливає іще один момент, чому ця сама Maruv іде в Ізраїль. Якщо вона не поїде, то судячи з усього, СТБ втратить гроші. Тому було прийняте рішення, що хоч хтось, але має поїхати. Чи добре це для країни, чи, бодай, для Суспільного, - питання риторичне.

І останнє. Вже всі забули, як Суспільне відмовилося від трансляції Чемпіонату світу з футболу і віддало її Інтеру. Тоді теж говорилося про відсутність грошей. Я думаю, що тільки на рекламі від цієї трансляції суспільне могло б закрити 20% відсотків свого бюджету. Але куди легше кричати про відсутність грошей. А щодо наглядової ради, то мені просто цікаво, вони хоч раз піднімали питання про монетизацію роботи каналу, чи все зводилося до бла-бла-бла?

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