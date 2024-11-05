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«Найважливіший день в американській історії». Трамп виступив із заявою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Найважливіший день в американській історії». Трамп виступив із заявою
Раніше Трамп припустив, що може програти на виборах глави Білого дому
фото з відкритих джерел

Трамп назвав демократів «радикальними комуністами», які хочуть, щоб республіканські виборці «зібрали речі і вирушили додому»

Республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він закликав їх залишатися в чергах на виборчих дільницях незалежно від того, скільки часу на це піде. Про це політик написав у X.

Як зазначив Трамп, ентузіазм виборців зашкалює. За його словами, це означає, що черги на дільницях будуть довгими.

«Мені потрібно, щоб ви віддали свій голос, хоч би скільки часу це зайняло. Залишайтеся в черзі! Радикальні комуністи-демократи хочуть, щоб ви зібрали речі і вирушили додому. Разом ми здобудемо велику перемогу і знову зробимо Америку великою», – написав він.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США

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