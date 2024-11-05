Стало відомо, як Гарріс і Трамп проведуть вирішальну ніч після виборів

Трамп проведе ніч після голосувань на власному курорті в Мар-а-Лаго, Флорида

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп проведуть ніч на середу в очікуванні попередніх результатів виборів у дуже різній атмосфері. Про це повідомили у вівторок самі кандидати та їхні виборчі кампанії, передає «Укрінформ».

Зокрема, Камала Гарріс перебуватиме у своїй альма-матер, в Університеті Говарда у Вашингтоні разом зі студентами, а Дональд Трамп проведе вечір на власному курорті Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Університет Говарда у Вашингтоні тривалий час вважався закладом для темношкірих студентів. Тут у 1986 році Гарріс отримала ступінь бакалавра. Але, що не менш важливо, в цьому закладі Гарріс вперше у своїй кар’єрі балотувалася на виборчу посаду – офіційного представника першокурсників.

«Тож повернутися сьогодні ввечері до Університету Говарда, моєї улюбленої альма-матер, та мати можливість прийняти цей день таким, яким він є, для мене це справді все, що потрібно», – сказала вона у вівторок. Крім того, якщо Гарріс отримає перемогу на виборах, вона стане першою випускницею Університету Говарда, яка очолить Білий дім.

Тим часом Дональд Трамп проведе ніч після голосувань на власному курорті в Мар-а-Лаго, де він у 2022 році офіційно оголосив про участь у третій президентській кампанії.

У вівторок після відвідування виборчої дільниці для голосування Трамп заявив, що почувається «дуже впевнено» щодо виборів та назвав нинішню президентську кампанію «найкращою» з трьох.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вже проголосував у Флориді. Республіканець прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп.

Як повідомлялося, республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він закликав їх залишатися в чергах на виборчих дільницях незалежно від того, скільки часу на це піде.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.