Партнер Шустера розповів про стосунки з Порошенком, який вигнав Савіка з країни
«На день народження Порошенка ми не запрошуємо»
П’ятого президента України Петра Порошенка періодично запрошують на програму «Свобода слова Савіка Шустера» попри те, що свого часу за його президентства почалося переслідування Шустера і йому навіть довелося полишити Україну. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.
Єлізаров пригадав, що після повернення до України у 2019 році вони із Савіком Шустером запросили Петра Порошенка вже на третю програму, що вийшла на телебаченні.
«Я пам’ятаю, як нас хейтили: як ви могли взяти людину, яка вас вигнала з країни, позбавила роботи. Але ми робили тему, де були всі лідери парламентських фракцій і не вистачало одного – Порошенка. Ми розуміли, що наше ток-шоу на ринку буде постійно з цим питанням зіштовхуватися. Ми навіть машину зупинили, сиділи з Савіком, обговорювали – правильно чи неправильно це робити. І Савік сказав фразу, яку теж пізніше сприйняв: «Ми ж не для себе це робимо і не додому Порошенка запрошуємо». Програма – суспільно значуща і як ми будемо показувати суспільству щось без шматка парламентської частини?», – розповів Єлізаров.
Медійник також додав, що наразі їх із Порошенком не пов’язує особиста дружба, а стосунки є виключно «робочими».
«Особистих відносин у нас немає і на день народження Порошенка ми не запрошуємо. І до нього на день народження теж не ходимо і не вітаємо. Хоча до цього ми дружили дуже добре», – пояснив Єлізаров.
Нагадаємо, нещодавно під час з’ясування стосунків із Петром Порошенком у прямому етері Шустер дав зрозуміти, що не тримає зла на Порошенка після того, як під час його президентства у 2016 році «Свобода слова» була закрита.