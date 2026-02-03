Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна

glavcom.ua
фото: Getty Images

Файли Епштейна – це сьогодні не російська гра

У Трампа немає іншого варіанту перебивати теми «підняті» файлами Епштейна, ніж як демонструвати антиросійські настрої

• 1 •

Файли Епштейна практично унеможливлюють вихід США з переговорного процесу по Україні. У цих файлах замарано настільки багато політиків та бізнесменів старшого та середнього покоління, що, чесно кажучи, важко перетворити все це в шпигунський скандал. Перехід в шпигунську історію означатиме, що ціле покоління американських політиків були російськими шпигунами. А це, по-перше, неправда. А, по-друге, я б не перебільшував роль одноразового сексу, навіть записаного на плівку в світовій історії.

• 2 •

Зараз багато хто порівнює файли Епштейна зі знаменитими любовними романами шпигунок минулого. Але любовний роман і одноразова історія, навіть із подальшими венеричними хворобами – це дві різні речі. Можливо навіть фундаментально різні речі. Звичайно, подальші подробиці будуть псувати життя американським політикам взагалі і Трампу зокрема. Але секс з російськими представницями ФСБ – це важливо, але це ще не означає державну зраду чи агентурну роботу. Теоретично можливе зґвалтування неповнолітньої дівчини набагато важливіше звинувачення.

• 3 •

Файли Епштейна – це сьогодні не російська гра. Це американська історія діпстейту, яка призведе до швидшої зміни поколінь американських політиків, а не до росту лояльності американських еліт до Росії. І в цьому, між іншим, глибинний провал цієї спецоперації. Ну а поки Трамп змушений оборонятися. І єдиний спосіб оборони – тиснути економічно на Росію.

• 4 •

Тепер щодо Індії. У 2025 році щоденний експорт російської нафти складав 3,4 млн барелів. На Індію припадало 1,4 млн. Напередодні дзвінка Трамп-Моді, міністр енергетики Індії заявив, що в березні вони зменшать закупівлю російської нафти до 0,8 млн барелів. Моді, в своєму коментарі щодо дзвінка Трампа, про нафту не сказав ні слова. Іншими словами, про повне припинення закупівлі російської нафти мова взагалі не йде. В оптимістичному сценарії можемо говорити про імовірне зменшення закупівлі російської нафти на 30-40%. Це багато, але тільки якщо це справді буде заміщення російської нафти, а не підміна російської нафти на російську, але під чужим прапором. Але навіть в такому випадку – це все одно означатиме більші знижки і втрати РФ від нафтових надходжень.

• 5 •

За будь-яких обставин, вся ця історія призведе до збільшення втрат для російського бюджету. Російська економіка продовжить своє падіння. І кризові явища будуть лише збільшуватися. Це не призведе до колапсу в 2026 році, як багато хто пророкує. Але провали будуть відчуватися фактично, а усіх галузях російської економіки.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
